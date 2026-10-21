வித்யாரம்பம் 004

ADDED : அக் 20, 2026 08:07 PM
தங்கவேல்
ஸ்ரீசக்தி இன்டர்நேஷனல் கல்வி குழுமங்களின் தலைவர்
வித்யாரம்பம் என்பது, குழந்தைகளுக்கு எழுத்தறிவிக்கும் மிக முக்கியமான நாள்; வாழ்வில் முன்னேற்றத்துக்கான நாள். குழந்தைகளுக்கு விதவிதமான கல்வியை கற்விக்க பெற்றோர் விரும்புகின்றனர். ‘தினமலர்’ நாளிதழ், கல்விக்காக பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது. திருப்பூர் ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள் கோவிலில், குழந்தைகளுக்கு எழுத்தறிவிக்கும் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. பெரியோர்கள், சான்றோர்கள் முன்னிலையில், எழுத்தறிவிக்கப்படுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
ஸ்ரீசக்தி இன்டர்நேஷனல் பள்ளி, தெக்கலுார், அவிநாசி, அன்னுார், சோமனுார், கருமத்தம்பட்டி, ராக்கியாபாளையம் (*****) பகுதிகளில் இயங்கி வருகிறது. குழந்தைகளுக்காக, நர்சரி பள்ளிகளையும் நடத்தி வருகிறோம். கல்வி கற்பிக்கும் பணியை எனது மகன் தீபனும் இணைந்து செய்து வருகிறார். பள்ளிக்கல்வியை எப்படியெல்லாம் மேம்படுத்தலாம் என, அமெரிக்காவில் இரண்டு ஆண்டு சிறப்பு கல்வி பயின்று வந்து, நமது ஊரில் கல்வி சேவையாற்றி வருகிறார். இன்று (நேற்று) கல்வி பயணத்தை துவக்கியுள்ள குழந்தைகள், மென்மேலும் வளர்ந்து சிறப்புற்று, உலகம் போற்றும் உன்னத மனிதர்களாக திகழ வாழ்த்துகிறோம்.