குடியிருப்பு பகுதியில் முதலை ‘உலா அச்சத்தில் கிராம மக்கள்
குடியிருப்பு பகுதியில் முதலை ‘உலா அச்சத்தில் கிராம மக்கள்
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
மடத்துக்குளம்: மடத்துக்குளம் அருகே, பாப்பான்குளத்தில், குடியிருப்பு பகுதியில் முதலை ‘உலா’ வந்ததால், பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர்.
மடத்துக்குளம் அருகே, பாப்பான்குளம் கிராமத்தில், நேற்று முன்தினம் இரவு, பெரிய அளவிலான முதலை ஒன்று வீட்டின் முன் சுற்றி வந்துள்ளது.
நாய்கள் குரைக்கும் சத்தம் கேட்ட நிலையில், அங்கு பொருத்தியிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் முதலை, வீடுகள் வழியாக சென்றது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனால், அக்கிராம மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில், நேற்று காலை, வனத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள், இரவில் சுற்றிய முதலையை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அமராவதி அணையிலிருந்து, தற்போது திறக்கப்பட்ட, பிரதான கால்வாய் வழியாக, குளத்திற்கு வந்து, அங்கிருந்து குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வந்திருக்கலாம், என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நேற்று காலை முதல், குளம், நீர் தேங்கும் பகுதி மற்றும் விவசாய நிலங்களில் முதலையை தேடும் பணியில், வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.