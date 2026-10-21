/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/துர்கா பூஜை விழா இன்று விசர்ஜனம்
UPDATED : அக் 21, 2026 12:01 AM
ADDED : அக் 20, 2026 09:52 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், ஸ்ரீ துர்கா பூஜா சேவா சமிதி சார்பில், 14ம் ஆண்டு நவராத்திரி துர்கா பூஜை விழா, ஹார்வி குமாரசாமி கல்யாண மண்டபத்தில் நடந்தது.கடந்த, 10ம் தேதி, துவங்கி தினசரி, காலை மற்றும் இரவில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறுகிறது.
நேற்று, மாலை, விஜயதசமியை முன்னிட்டுனா நவராத்திரி சுந்தரகாண்ட பாராயணம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். இன்று, காலை, 6.00 மணிக்கு ஸ்ரீ துர்கா தேவி விசர்ஜனை பூஜையுடன் நவராத்திரி விழா நிறைவு பெறுகிறது.