40 ஆண்டுகளாக நன்னெறி கல்வி அசத்தும் விவேகானந்தா பள்ளி
40 ஆண்டுகளாக நன்னெறி கல்வி அசத்தும் விவேகானந்தா பள்ளி
UPDATED : அக் 13, 2026 09:38 AM
ADDED : அக் 13, 2026 04:24 AM
விவேகானந்தா சேவா அறக்கட்டளை சார்பில், 1985 ஜூன் மாதம் விவேகானந்தா வித்யாலயா என்ற கல்வி நிறுவனம் கே.செட்டிபாளையத்தில் துவக்கப்பட்டது. அன்று துவங்கி இன்று வரை சிறப்பான கல்வி பணியினை, 40 ஆண்டுகளாக திருப்பூரில் செவ்வனே செய்து வருகிறது.
இயற்கையோடு இயைந்த மிகப்பரந்து, விரிந்த பள்ளி வளாகத்தில் காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள், கற்றலை துாண்டும் வகையில் கணினி மயமாக்கப்பட்ட பல வகுப்பறைகள், அறிவுதிறனை துாண்டும் வகையில் ஏராளமான புத்தகங்களை உள்ளடக்கிய நுாலகங்கள், விளையாட்டு திறன்களை ஊக்குவிக்க, மேம்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டு மைதானங்கள் ஆகியவற்றுடன் இப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது.
மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்காக விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனத்தின் மற்றுமொரு அங்கமாக, விவேகானந்தா குளோபல் அகாடமி (சிபிஎஸ்இ) பள்ளி கடந்தாண்டு திருப்பூர், கணபதிபாளையத்தில் துவங்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அடுத்த கல்வியாண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை அங்குள்ள பள்ளி வளாகத்தில் நடக்கிறது. மேம்படுத்தப்பட்ட அறிவியல் ஆய்வகங்கள், நுாலகம், அனைத்து வகுப்பறைகளும் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
புத்தக அறிவைதாண்டி, மாணவர்களுக்கு உலக அறிவை போதிக்கும் வகையில் இசை, நடனம், தற்காப்பு கலைகள், தலைமைபண்பை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு கலைகளும் கற்று கொடுக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் சிறந்த கல்வி, படைப்பாற்றல், நல்ல குணநலன்களை கற்றுகொடுத்து, தனிப்பட்ட திறமைகளை மேம்படுத்துவதற்கு, ஒரு பிரகாசமான கற்றல் சூழல் பள்ளியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்காலங்களில், உயர்கல்வியில் சிறக்க பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த வல்லுநர்களை கொண்டு வழிகாட்டும் நிகழ்ச்சிகள் மாதந்தோறும் நடத்தப்பட இருக்கின்றன. மேலும், வாழ்வில் அனைத்து நிலைகளிலும் மேம்படும் வகையில் கல்வி முறையில் காலத்திற்கேற்ப பல்வேறு யுத்திகளை கையாண்டு, சிறந்த மாற்றங்களை செய்து, இக்கல்வி நிறுவனம் செயலாற்றி வருகிறது. எதிர்காலத்திலும், அவர்கள் வாழ்வில் மேன்மை பெற வேண்டும் என்பதே, எங்கள் பள்ளியின் தலையாய சிந்தனையாக உள்ளதாக, பள்ளி நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.