ஆடைக்கழிவுகளல்ல... புதிய மூலப்பொருள்

UPDATED : செப் 28, 2026 03:26 PM
ADDED : செப் 28, 2026 03:21 PM
திருப்பூரில் ஒரு ஆடை தயாரிக்கும்போது துணி முழுவதும் ஆடையாக மாறுவதில்லை. வெட்டும்போது மீதமாகும் துணித் துண்டுகள், உற்பத்தியில் உருவாகும் கழிவுகள், பயன்படுத்தப்பட்ட பழைய ஆடைகள் என ஒரு பகுதி மீதமாகிறது. ஒருகாலத்தில் இவை கழிவுகளாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்டன. இப்போது அவற்றில் பல, புதிய தொழில்களுக்கான மூலப்பொருளாக மாறியுள்ளன.
துணிக்கழிவை சேகரிப்பதில் தொடங்கி, அதைத் தரம் பிரித்து, இழையாகப் பிரித்து, மீண்டும் நுாலாக மாற்றுவது வரை தனி தொழில் சங்கிலியே உருவாகியுள்ளது. இதனால் பின்னலாடை உற்பத்திக்கு இணையாக மறுசுழற்சித் தொழிலும் திருப்பூரின் முக்கிய தொழில் பகுதியாக வளர்ந்துள்ளது.
வெட்டுத் துணிக்கு மதிப்பு
ஆடை தயாரிப்பில் துணியை வெட்டும்போது உருவாகும் சிறு துண்டுகளுக்கு அவற்றின் நிறம், துணி வகை, தரம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மதிப்பு மாறுகிறது. இவை தனித்தனியாக சேகரிக்கப்பட்டு மறுசுழற்சிக்காக அனுப்பப்படுகின்றன.
சில துணிக்கழிவுகள் மீண்டும் இழையாக மாற்றப்பட்டு, புதிய நுால் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அந்த நுாலைக் கொண்டு மீண்டும் துணியும் ஆடையும் தயாரிக்க முடியும்.
அதாவது, ஒரு ஆடை தயாரிக்கும் போது மீதமான துணி, இன்னொரு ஆடையின் தொடக்கப் பொருளாக மாறுகிறது.
பழைய ஆடைக்கும் வேலை
வீடுகள், கடைகள் மற்றும் சேகரிப்பு மையங்களில் இருந்து கிடைக்கும் பழைய ஆடைகளும் மறுசுழற்சிக்கு செல்கின்றன. பயன்படுத்த முடியாத ஆடைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு, இயந்திரங்கள் மூலம் இழையாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.
அந்த இழை நேரடியாகவோ அல்லது புதிய இழையுடன் கலந்து கொண்டோ நூல் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் புதிய மூலப்பொருளின் தேவையை ஒரு அளவுக்கு குறைக்க முடியும்.
புதிய பொருட்கள்
மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட துணியிலிருந்து ஆடைகள் மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு பொருட்களும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. பைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், மெத்தைகள், துணி சார்ந்த பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கும் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
உலகச் சந்தையிலும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உற்பத்தியை விரும்பும் நிறுவனங்கள், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட மூலப்பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
திருப்பூருக்கு இது முக்கியமான வாய்ப்பு.
கழிவு குறையும்
மறுசுழற்சியின் முக்கியப் பயன் கழிவைக் குறைப்பது. தயாரிப்பு நிலையிலேயே துணிக்கழிவைத் தனியாகப் பிரித்து சேகரித்தால், அதன் மறுபயன்பாடு எளிதாகிறது.
இதற்கு தொழிற்சாலைகளில் சரியான கழிவு மேலாண்மை நடைமுறை தேவை. எந்த துணி எங்கே செல்கிறது என்பதைத் தெரிந்து பிரிப்பது முதல், அதை மறுசுழற்சி நிறுவனத்திடம் ஒப்படைப்பது வரை ஒவ்வொரு கட்டமும் முக்கியம்.
சிறு தொழிலுக்கும் வாய்ப்பு
மறுசுழற்சி என்பது பெரிய நிறுவனங்களுக்கான தொழில் மட்டும் அல்ல. துணிக்கழிவு சேகரிப்பு, தரம் பிரித்தல், இழை தயாரித்தல், மறுசுழற்சி நூல் உற்பத்தி, புதிய பொருட்கள் தயாரித்தல் என பல சிறு தொழில்களுக்கும் இதில் வாய்ப்பு உள்ளது.
ஒரு தொழிற்சாலையில் தேவையில்லாததாகத் தெரியும் துணித்துண்டு, மற்றொரு தொழில்முனைவோருக்கு வருமானத்துக்கான மூலப்பொருளாக இருக்கலாம்.
இதனால் திருப்பூரின் பின்னலாடைத் தொழிலைச் சுற்றி ஏற்கனவே உருவாகியுள்ள தொழில் வலையமைப்பில் மறுசுழற்சியும் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக மாறி வருகிறது.
அடுத்த கட்டம்
மறுசுழற்சி தொழிலின் வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழல் தேவையால் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படாது. தரமான மறுசுழற்சி நூல், அதன் விலை, உற்பத்தித் திறன், வாடிக்கையாளர்களின் தேவை ஆகியவையும் முக்கியம்.
திருப்பூர் ஏற்கனவே பெரிய பின்னலாடை உற்பத்தி மையமாக உள்ளது. அந்த உற்பத்தியுடன் உருவாகும் துணிக்கழிவை மீண்டும் பொருளாதாரச் சுழற்சிக்குள் கொண்டு வர முடிந்தால், ஒரே தொழில் சங்கிலிக்குள் இன்னொரு மதிப்பு உருவாகும்.
ஒரு ஆடை தயாராகிறது.
அதன் மீதமான துணி மீண்டும் இழையாகிறது.
அந்த இழை மீண்டும் நூலாகிறது.
நுால் மீண்டும் துணியாகிறது.
இதுதான் கழிவை வளமாக மாற்றும் தொழிலின் சுழற்சி.