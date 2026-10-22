உயர்வான எண்ணம்… திண்ணமான செயல்பாடு விருட்சமாக வளர்ந்த விருக்ஷா சர்வதேசப் பள்ளி
உயர்வான எண்ணம்… திண்ணமான செயல்பாடு விருட்சமாக வளர்ந்த விருக்ஷா சர்வதேசப் பள்ளி
UPDATED : அக் 11, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:36 PM
கடந்த 2015-ல் தொடங்கப்பட்ட விருக்ஷா சர்வதேசப் பள்ளி, கல்வித்துறையில் 33 ஆண்டுகால அனுபவம் கொண்ட ராஜலட்சுமி, கோவிந்தராஜன் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலில், கல்வி, ஒழுக்கம், திறமை, சமூகப் பொறுப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வளப்படுத்தி வருகிறது.
கடந்த 2025 முதல் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (சி.பி.எஸ்.இ) பாடத்திட்டத்தின்படி கல்வி வழங்கும் இப்பள்ளியில், மருத்துவம், பொறியியல், சட்டம் உள்ளிட்ட உயர்கல்விக்கான அடித்தளப் பயிற்சிகளும், கேம்பிரிட்ஜ் ஆங்கிலத் தேர்வுக்கான பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படுகின்றன.
அறிவியல், கணிதத் திறன்களில் மாணவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளைப் படைத்து வருகின்றனர். தேசிய அறிவியல் திறனறித் தேர்வுகளில் மாநில அளவில் தேர்ச்சி பெற்றதுடன், சர்வதேச அறிவியல் திருவிழாவிலும் பங்கேற்றுள்ளனர். பியர்சன் நிறுவனம் நடத்திய சர்வதேச கணிதம், அறிவியல் தேர்வுகளில் 23 மாணவர்கள் உலகளாவிய சாதனையாளர்களாகத் திகழ்கின்றனர்.
விளையாட்டுத் துறையிலும் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குகின்றனர். வாள்வீச்சில் ஸ்ரீ வர்ஷினி இருமுறை தேசிய அளவில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். நீச்சல், யோகா, கராத்தே, சறுக்கு விளையாட்டு, வில்வித்தை, துப்பாக்கி சுடுதல் உள்ளிட்ட போட்டிகளிலும் மாணவர்கள் பரிசுகளைப் பெற்று வருகின்றனர்.
ரோட்டரி அமைப்பின் விருதைப் பெற்றுள்ள விருக்ஷா இன்டராக்ட் மன்றம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, கல்வி, மருத்துவம் உள்ளிட்ட சமூகப் பணிகளில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்துகிறது. சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்விலும் பள்ளி தொடர்ந்து பங்களித்து வருகிறது.
தேவாரம், திருவாசகம், சிலம்பம், வள்ளிக் கும்மி, பறை உள்ளிட்ட பாரம்பரியக் கலைகளுக்கும் பள்ளி முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. மழலையர் கல்விக்கான மூன்றாண்டுப் பாடத்திட்டம், செயல்வழிக் கற்றல், மொழித்திறன், வாசித்தல், புலனுணர்வு, சமூகத் திறன் ஆகியவற்றை வளர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
திறமையான ஆசிரியர்கள், பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றுடன் கல்வி, விளையாட்டு, கலை, ஒழுக்கம் என அனைத்திலும் மாணவர்களின் தனித்துவத்தை வளர்ப்பதே விருக்ஷாவின் நோக்கம்.
ஒவ்வொரு குழந்தையின் கனவுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் வழிகாட்டும் விருக்ஷா சர்வதேசப் பள்ளி — தலைமுறைகள் தாண்டி சாதனைகளை வளர்க்கும் கல்வி விருட்சம்!
“எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.”