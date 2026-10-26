வால்ரஸ் தரமான ஆடை – நியாயமான விலை பின்னலாடை உற்பத்தியில் வசந்தம் வீசும் ‘வால்ரஸ் ரெடிமேட்ஸ்’
வால்ரஸ் தரமான ஆடை – நியாயமான விலை பின்னலாடை உற்பத்தியில் வசந்தம் வீசும் ‘வால்ரஸ் ரெடிமேட்ஸ்’
UPDATED : அக் 15, 2026 03:08 PM
ADDED : அக் 15, 2026 03:06 PM
திருப்பூர் என்றாலே பின்னலாடைத் தொழிலும், ஆடை உற்பத்தியும் தான் அனைவரது நினைவுக்கும் வரும். இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பின்னலாடை உற்பத்தி மையமான திருப்பூரில், தரமான ஆடைகளை நியாயமான விலையில் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் வால்ரஸ் ரெடிமேட்ஸ் செயல்பட்டு வருகிறது.
நிறுவனத்தின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து, வால்ரஸ் ரெடிமேட்ஸ் நிறுவனத்தை நிர்வகித்து வரும் டாக்டர் அனிதா ஜெயந்தி போஸ் கூறியதாவது:
இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆடை என்பது வெறும் அத்தியாவசிய தேவையாக மட்டுமின்றி, ஒவ்வொருவரின் தனித்துவத்தையும் வெளிப்படுத்தும் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. அதே நேரத்தில், ஆடைகளின் விலை உயர்வு காரணமாக நடுத்தர மற்றும் சாதாரண குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தரமான ஆடைகளை வாங்குவதில் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு, தரத்திலும், விலையிலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் எங்களது சேவைகளை வழங்கி வருகிறோம்.
ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் என அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ற பல்வேறு வகையான ரெடிமேட் ஆடைகளை விற்பனை செய்கிறோம். டி-–ஷர்ட், காலர் டி– ஷர்ட், பேன்ட், டிராக் பேன்ட் , ஷார்ட்ஸ், பெண்களுக்கான ஆடைகள், நைட் டிரஸ்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு ஆடை வகைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான தயாரிப்புகளை, வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப வழங்கி வருகிறோம்.
ஆடைகளின் தரத்தில் எந்தவித சமரசமும் செய்யாமல், அதே நேரத்தில் விலையை முடிந்தவரை குறைவாக வைத்திருப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம். நல்ல துணி, நேர்த்தியான தையல், சரியான அளவுகள், அணிவதற்கு வசதியான வடிவமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஆடைகள் வாங்கும்போது கணிசமான தொகை செலவாகிறது. அந்தச் செலவைக் குறைத்து, ஒரே இடத்தில் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் தேவையான ஆடைகளை வாங்கும் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதும் எங்கள் நோக்கம்.
பயனுள்ள தயாரிப்புகள்
சாதாரண வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமின்றி, சிறு வியாபாரிகள், மொத்த விற்பனையாளர்கள் மற்றும் புதிதாக ஆடை வர்த்தகத்தில் ஈடுபட விரும்புபவர்களுக்கும் எங்களது தயாரிப்புகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். குறைந்த முதலீட்டில் வியாபாரம் தொடங்க விரும்புவர்களுக்கு தரமான ஆடைகள் நியாயமான விலையில் கிடைப்பது மிகவும் முக்கியமானது.
பள்ளி, கல்லுாரிகள், நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், விளையாட்டுக் குழுக்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளுக்குத் தேவையான சீருடைகள், பிரத்யேக டி-–ஷர்ட் மற்றும் சிறப்பு ஆர்டர்களையும் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப தயாரித்து வழங்குவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். ஆன்லைனில் ஆடைகளைத் தேர்வு செய்து வாங்க விரும்புபவர்களுக்கும் சேவைகளை விரிவுபடுத்துவது அவசியமாகியுள்ளது. அதற்கேற்ப நவீன விற்பனை முறைகளையும் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.
ஒரு நிறுவனத்தின் உண்மையான வெற்றி என்பது அதன் விற்பனை அளவை பொறுத்தது மட்டுமல்ல, ஒருமுறை பொருள் வாங்கிய வாடிக்கையாளர் மீண்டும் நம்பிக்கையுடன் நம்மை நாடி வருவதுதான், அந்த நிறுவனத்தின் தரத்தையும், சேவையையும் வெளிப்படுகிறது. அதனால் வாடிக்கையாளர்களின் கருத்துகளுக்கும், தேவைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோம்.
திருப்பூரில் உற்பத்தியாகும் தரமான ஆடைகள் தமிழகம் முழுவதும் மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதே எங்களது விருப்பம். அதேபோல், திருப்பூரின் பின்னலாடைத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள், சிறு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகளின் வளர்ச்சியும் மிகவும் அவசியமானது.
பெண்கள் முன்னேற்றம்
பெண்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத் துறைகளில் அதிக அளவில் ஈடுபட வேண்டும். பெண்கள் தங்களது திறமைகளையும் நிர்வாகத் திறனையும் பயன்படுத்தி பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். குடும்பப் பொறுப்புகளுடன் தொழில் பொறுப்புகளையும் திறம்பட மேற்கொள்ள பெண்களால் முடியும் என்பதில் எனக்கு உறுதியான நம்பிக்கை உள்ளது.
எதிர்காலத்தில் வால்ரஸ் ரெடிமேட்ஸ் நிறுவனத்தின் சேவைகளை மேலும் விரிவுபடுத்தி, புதிய வடிவமைப்புகள், அதிகமான ஆடை வகைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயனுள்ள விற்பனை வசதிகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்களது இலக்காகும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தரம், நியாயமான விலை, நேர்மையான வர்த்தகம், வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை ஆகிய நான்கையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தொடர்ந்து செயல்படுவதே எங்களது நோக்கம்