தீபாவளி ஆடைகளுக்கு வால்ரஸ் ரெடிமேட்ஸ்

UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஏற்ற விதவிதமான ரெடிமேட் ஆடைகளை அதிரடி விலையில் வாங்குவதற்கு திருப்பூரில் சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது வால்ரஸ் ரெடிமேட்ஸ்.
திருப்பூர் புதிய பஸ் நிலையத்தின் பின்புறம் அமைந்துள்ள இந்நிறுவனத்தில், தீபாவளியை முன்னிட்டு புத்தம் புதிய ஆடை ரகங்கள் விற்பனைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என குடும்பத்தின் அனைவருக்குமை் ஏற்ற டி-ஷர்ட்கள், சர்ட்டுகள், ஜீன்ஸ், டிராக் பேண்ட், கார்கோ பேண்ட், குர்திகள், லெகின்ஸ், நைட்டிகள், ஷார்ட்ஸ், ஷார்ட் டாப்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான நவீன ஆடைகள் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன.
மொத்த விற்பனை மற்றும் சில்லரை விற்பனை என இரு வகையிலும் ஆடைகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப பல்வேறு ஆடை ரகங்கள் மிகக் குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்யப்படுவது இந்த தீபாவளியின் சிறப்பம்சமாகும்.
குறைந்த விலையில்..,
பெண்கள் சர்ட் 3 பீஸ் – ரூ.150, சிறுவர் ஷார்ட்ஸ் செட் 3 பீஸ் – ரூ.180, டாப்ஸ் 2 பீஸ் – ரூ.300, ஆண்கள் டி-ஷர்ட் 5 பீஸ் – ரூ.400, கார்கோ பேண்ட் 3 பீஸ் – ரூ.420, பிராக் 3 பீஸ் – ரூ.190, ரூ.240 மற்றும் ரூ.300.
பேண்ட் 5 பீஸ் – ரூ.450, டாப்ஸ் 3 பீஸ் – ரூ.100, கிட்ஸ் டி-ஷர்ட் 3 பீஸ் – ரூ.30, பிராக் 3 பீஸ் – ரூ.30, டாப்ஸ் 3 பீஸ் – ரூ.100, ஷார்ட்ஸ் 2 பீஸ் – ரூ.60, பேண்ட் செட் 2 பீஸ் –
ரூ.200 என பல்வேறு சிறப்பு விலைகளில் ஆடைகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இந்த தீபாவளிக்கு குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் தேவையான ஆடைகளை ஒரே இடத்தில், குறைந்த விலையில் வாங்கி மகிழலாம். வால்ரஸ் ரெடிமேட்ஸ் நிறுவனம்
மேலும் விவரங்களுக்கு: 96298 77722.