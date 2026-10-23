விரயமாகும் குடிநீர்; வீணாகும் ரோடு; குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினர் 'கொர்ர்...'
விரயமாகும் குடிநீர்; வீணாகும் ரோடு; குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினர் 'கொர்ர்...'
ADDED : செப் 30, 2026 07:13 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் குழாய்கள் பழுது காரணமாக குடிநீர் வீணாகும் அவலம் தொடர்கிறது.
திருப்பூர் பல்லடம் ரோடு சுண்டப்பாளையம் பகுதியிலிருந்து முருகம்பாளையம் செல்லும் ரோட்டில் உள்ள ஓடையை ஒட்டிய இடத்தில் பிரதான குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதிலிருந்து அதிகளவு குடிநீர் வீணாக ரோட்டில் சென்று பாய்ந்து அருகேயுள்ள ஓடையில் சென்று கலக்கிறது. பல நாட்களாக இந்த நிலை தொடர்ந்து காணப்படுகிறது. இதை சரி செய்வதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதியினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
இணைப்பில் குளறுபடி திருப்பூர், அவிநாசி ரோடு, பெரியார் காலனி பஸ் ஸ்டாப்புக்கு அருகே குடிநீர் வினியோக குழாய் கடந்து செல்கிறது. அதில், குழாய் இணைப்பில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் குடிநீர் வினியோகம் செய்யும் போது இந்த இடத்தில் குடிநீர் ஊற்று போல் பீறிட்டு வெளியேறுகிறது.
குடிநீர் ரோட்டில் சென்று பாய்ந்து வீணாகிறது. மேலும், வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் கடந்து செல்வதில் சிரமம் நிலவுகிறது.
திருப்பூர், மாநகராட்சி சார்பில், அனைத்து பகுதிகளிலும் வார்டு வாரியாக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு பணியாற்றி வருகின்றனர்.
தினமும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியில் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து, அடிப்படை வசதிகளில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவர்கள் கடமை. ஆனால், இது போல் குடிநீர் விரயமாகி, ரோடு வீணாகும் அவலங்களை கூட, அவர்கள் கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளனர்.