வீணாகும் குடிநீர்: சேதமாகும் சாலை

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ADDED : நவ 02, 2026 11:57 PM
திருப்பூர்: மாநகராட்சிப் பகுதியில், உரிய கண்காணிப்பின்றி குடிநீர் சாலைகளில் வீணாவது தொடர்கதையாகி வருகிறது. இதனால் சாலைகளும் சேதமடைந்து வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, பெரிச்சிபாளையத்தில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர்த் தொட்டி மூலம் சுற்றுப்பகுதி வீடுகள், தொழில் நிறுவனங்கள், கடைகளுக்கு குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. பிரதான குழாய் வழியாகத் தொட்டிக்கு நீர் நிரப்பும்போது, தொட்டி நிரம்பிய பிறகும் நீர் வரத்து நிறுத்தப்படுவதில்லை.
இதனால் மணிக்கணக்கில் குடிநீர் வெளியேறி வீணாவதுடன், தொட்டியை ஒட்டிய சாலையிலும் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதனால் சாலை சேதமடைவதோடு, வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகளும் சிரமப்படுகின்றனர்.
இதேபோல், ராயபுரம் அருகேயுள்ள விநாயகபுரம் பகுதியில், குழாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு நீர் வீணாகிறது. இதனால் சாலையும் சேதமடைந்து போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது. குடிநீர் வீணாவதைத் தடுக்கவும், சாலைகளைப் பாதுகாக்கவும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.