நீரோடையில் கொட்டப்படும் கழிவுகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தாக முடியும்
நீரோடையில் கொட்டப்படும் கழிவுகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தாக முடியும்
UPDATED : நவ 21, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:20 PM
பல்லடம்: பல்லடம் நகராட்சி நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தால், நகருக்குள் செல்லும் நீரோடை கழிவுநீர் ஓடையாக மாறி, கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
பல்லடம் வட்டார கிராமங்கள் வழியாக வரும் நீரோடை, புளியம்பட்டி, அனுப்பட்டி, பணிக்கம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளைக் கடந்து நகருக்குள் நுழைகிறது. பின்னர் ஒன்பதாம் பள்ளம், தெற்குபாளையம், கரைப்புதுார் வழியாக நொய்யல் ஆற்றை சென்றடைகிறது.
ஆனால், பல்லடம் நகருக்குள் நுழைந்ததும் நீரோடை கழிவுநீர் ஓடையாக மாறிவிடுகிறது. குறிப்பாக, முல்லை நகர் பகுதியில் நீரோடை கடுமையாக மாசடைந்து வருகிறது. இங்கு பிளாஸ்டிக் குப்பைகள், கோழி, இறைச்சி, மீன் கழிவுகள், அழுகிய காய்கறிகள், பழங்கள் உள்ளிட்டவை திறந்தவெளியில் கொட்டப்படுகின்றன. இதனால் ஏற்படும் கடும் துர்நாற்றம், அவ்வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களை அவதிக்குள்ளாக்குகிறது.
மேலும், அப்பகுதியில் சேகரமாகும் குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகள் நீரோடையில் கலப்பதுடன், கழிவுநீரும் நேரடியாக ஓடையில் விடப்படுகிறது. இதனால் நீரோடை தொடர்ந்து மாசடைந்து வருகிறது.
இந்த மாசடைந்த கழிவுநீர், பச்சாபாளையம் குட்டை வழியாக ஒன்பதாம் பள்ளத்தை சென்றடைகிறது. இதனால் நீர்நிலைகள் பாதிக்கப்படுவதுடன், துர்நாற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசு காரணமாக பொதுமக்களின் உடல்நலத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, முல்லை நகர் பகுதியில் நீரோடையில் குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதை தடுக்கவும், கழிவுநீர் நேரடியாக கலப்பதை தடுக்கவும் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கழிவுநீர் ஓடையாக மாறியுள்ள நீரோடையை மீண்டும் துாய்மையான நீரோடையாக மாற்ற அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.