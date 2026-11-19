UPDATED : நவ 18, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:04 PM
தெருவிளக்கு எரிவதில்லை
திருப்பூர், பாளையக்காடு வடக்கு, கருணாகரபுரி – நாராயணபுரம் முதல் வீதியில் தெருவிளக்கு எரிவதில்லை.
– பால்பாண்டி, நாராயணபுரம். (படம் உண்டு)
கழிவுநீரால் அவதி
திருப்பூர், மங்கலம் ரோடு, பழக்குடோன் ஸ்டாப்பில் கால்வாய் அடைப்பால் கழிவுநீர் ரோட்டில் வழிந்தோடுகிறது.
– மோகன், பழங்குடோன். (படம் உண்டு)
கணபதிபாளையம், மாதேஸ்வரன்நகர், ராயல்அவென்யூவில் கழிவுநீர் வெளியேற போதிய வசதியில்லை.
– மாணிக்கம், ராயல்அவென்யூ. (படம் உண்டு)
கழிவு அகற்றலாமே!
தாராபுரம் ரோடு, செரங்காடு – புதுார்பிரிவு அருகே சாக்கடை கழிவுகள் அப்படியே அள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
– வரலட்சுமி, செரங்காடு. (படம் உண்டு)
வீணாகும் தண்ணீர்
திருப்பூர், 56 வது வார்டு, சந்திராபுரம், ராஜிவ்நகரில் மெயின் குழாய் உடைந்து, 24 மணி நேரமும் தண்ணீர் வீணாகிறது.
– கார்த்தி, சந்திராபுரம். (படம் உண்டு)
திருப்பூர், சின்னபொம்மநாயக்கன்பாளையம் – குத்துாஸ்புரம் ரோட்டில் குழாய் உடைந்து தண்ணீர் வீணாகி, சாலை சேதமாகிறது.
– முருகன், குத்துாஸ்புரம். (படம் உண்டு)
ரியாக் ஷன்
தெருவிளக்கு சீரமைப்பு
திருப்பூர், 23 வதுவார்டு, கணேசபுரம் மூன்றாவது வீதியில் தெருவிளக்கு சரிசெய்யப்பட்டது.
– தங்கபாண்டி, கணேசபுரம். (படம் உண்டு)
சுத்தமானது கால்வாய்
திருப்பூர், 15 வேலம்பாளையம் – சிறுபூலுவப்பட்டி ரிங்ரோடு, வேலம்பாளையம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே கால்வாய் அடைப்பு சீரமைக்கப்பட்டது.
– கார்த்தி, 15 வேலம்பாளையம். (படம் உண்டு)