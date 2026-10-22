நீர்ப் பாதுகாப்பு; படிப்பும் அவசியம்

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ADDED : அக் 13, 2026 08:28 PM
நா ம் தினமும் குடிக்கும் தண்ணீர் எங்கிருந்து வருகிறது? ஆறு, ஏரி, அணை, நிலத்தடி நீர் எனப் பல வழிகளில் கிடைக்கும் தண்ணீர் நேரடியாகக் குடிக்க முடியாது.
அதில் இருக்கும் அழுக்குகள், நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் தேவையற்ற பொருட்களை நீக்கி பாதுகாப்பான குடிநீராக மாற்றுவதற்குப் பின்னால் பெரிய அறிவியல் இருக்கிறது.
தண்ணீரைச் சுத்தப்படுத்தும் முறைகள் பலவகையாக உள்ளன. பெரிய துகள்களை முதலில் பிரித்தெடுப்பது, மண்ணையும் அழுக்கையும் அடியில் படிய வைப்பது, தேவையற்ற பொருட்களை வடிகட்டுவது, நுண்ணுயிரிகளை அழிப்பது என ஒவ்வொரு நிலையிலும் வெவ்வேறு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இதில் வேதியியல், உயிரியல், நுண்ணுயிரியல், பொறியியல் போன்ற பல துறைகளின் அறிவு பயன்படுகிறது. தண்ணீரில் என்னென்ன பொருட்கள் உள்ளன என்பதைக் கண்டறிந்து, அவற்றை எப்படிக் குறைக்கலாம் என்பதையும் ஆய்வு செய்கிறார்கள்.
இன்றைய உலகில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை அதிகரித்து வருவதால், பயன்படுத்திய தண்ணீரைச் சுத்தப்படுத்தி மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்பங்களும் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்றன. வீடுகள், தொழிற்சாலைகள், மருத்துவமனைகள் போன்ற இடங்களில் வெளியேறும் கழிவுநீரைச் சுத்தப்படுத்துவதற்கும் பல்வேறு முறைகள் உள்ளன.
கடல் நீரை குடிநீராக மாற்றும் முயற்சிகளிலும் இதுபோன்ற அறிவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடல் நீரில் அதிக அளவு உப்பு இருப்பதால், அதை நீக்குவதற்கு சிறப்பு வடிகட்டல் மற்றும் பிரிப்பு முறைகள் தேவைப்படுகின்றன.
தண்ணீரைச் சுத்தப்படுத்துவது மட்டும் போதாது. சுத்தமான தண்ணீரை வீணாக்காமல் பாதுகாப்பதும் அவ்வளவு முக்கியம். அதனால் நீர்வள மேலாண்மை, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு போன்ற துறைகளும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை.
மக்களுக்கு பாதுகாப்பான தண்ணீரை வழங்க வேண்டும், நீரைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்தத் துறை பயனுள்ள கல்விப் பாதையாக இருக்கலாம்.