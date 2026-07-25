/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அம்ருத் திட்டத்தில் வாட்டர் மீட்டர் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:07 AM
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காங்கேயம்:காங்கேயம்
நகராட்சி பகுதிகளில் அம்ருத் 2.0 திட்டத்தில் அனைத்து குடியிருப்பு,
வணிக வளாகங்களுக்கு குடிநீர் வினியோகத்திற்கான மீட்டர்
பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த மீட்டர்கள் பிளாஸ்டிக் பெட்டியில்
வைக்கப்படும். இத்திட்டம் பல பகுதியில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வந்தது. வீடுகளின் வெளியே சுவரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த மீட்டர்கள்
முழுமையாக செயல்படுத்தபடாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த
மீட்டர்கள் திருடு போயுள்ளது. போலீசார் மீட்டர்களை திருடிய நபர்களை
கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.