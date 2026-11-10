பி.ஏ.பி., உடுமலை கால்வாயில் நீர் திறப்பு: கழிவுகள் கலப்பதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
பி.ஏ.பி., உடுமலை கால்வாயில் நீர் திறப்பு: கழிவுகள் கலப்பதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 10, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:55 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., உடுமலை கால்வாயில் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில், பல இடங்களில் பணிகள் மேற்கொள்ளாதது மற்றும் வழியோர கிராமங்களிலிருந்து கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால், கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
பி.ஏ.பி., உடுமலை கால்வாய் வாயிலாக, 40 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன.
வழியோரத்திலுள்ள பள்ளபாளையம், போடிபட்டி, கணக்கம்பாளையம், கண்ணமநாயக்கனுார், பெரிய கோட்டை உள்ளிட்ட ஊராட்சிகள் மற்றும் வழியோர குடியிருப்பு பகுதிகளிலிருந்து, குப்பை, பிளாஸ்டிக், கிழிந்த துணிகள் என திடக்கழிவுகள் கொட்டப்படுவதோடு, பல இடங்களில் நேரடியாக சாக்கடை, மனித கழிவுகள் கால்வாயில் கலக்கப்பட்டு வந்தது.
இதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும், என விவசாயிகள் பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு, தண்ணீர் திறப்புக்கு முன், கால்வாய்கள் துார்வாரமும், இரு கரையிலுள்ள செடி, கொடிகள் அகற்றம், கால்வாயில் தேங்கியுள்ள வண்டல் மண் அகற்றம் மற்றும் கால்வாய் கரையில் இரு புறமும், முறையே, 5 மற்றும் 3 மீட்டர் நீள கரைகளிலுள்ள முட்புதர்கள், கழிவுகள் அகற்ற நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
ஏறத்தாழ, 24 கி.மீ., நீளத்திற்கு, ரூ. 45 லட்சம் வரை நிதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், பெரும்பாலான பகுதிகளில், கால்வாய் துார்வாரப்படாமலும், கரைகளிலுள்ள முட்புதர்கள், கழிவுகள் அகற்றப்படாமலும், பெயரளவிற்கு பணிகள் நடந்ததாக விவசாயிகள் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
அதே போல், துார்வாரப்பட்ட பகுதிகளிலும், வழக்கம் போல், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சார்பில் கழிவுகள் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று காலை முதல், உடுமலை கால்வாய் வழியாக, பி.ஏ.பி., 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்பட்டது.
வழக்கம் போல், கால்வாய் மற்றும் கரைகள் குப்பை கிடங்காகவும், கழிவுகள் வெளியேற்றும் வடிகாலாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டதால், பாசன நீரில், பிளாஸ்டிக், துணி, உடைந்த மது பாட்டில்கள் உள்ளிட்ட கழிவுகள் மிதந்தும், கழிவு நீர் கலந்தும் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திறக்கப்பட்ட நீரை நிலங்களுக்கு பாய்ச்ச முடியாத நிலையும், மடைகள் அடைப்பு உள்ளிட்ட சிக்கல்களால் விவசாயிகள் பாதித்தனர்.
பெயரளவிற்கு பணி
விவசாயிகள் கூறியதாவது : உடுமலை கால்வாய் துார்வாரும் பணிகள் முழுமையாகவும், தரமாகவும் மேற்கொள்ளாமல், பெயரளவிற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அரசு கல்லுாரி பகுதி, ஜீவா நகர், குரல்குட்டை, மடத்துார், எஸ்.வி,புரம், கொழுமம் ரோடு, பழநி ரோடு என அதிகாரிகள், பொதுமக்கள் அதிகம் வந்து செல்லும் பகுதியிலேயே, கரைகளிலுள்ள புதர்கள் அகற்றப்படாமலும், கால்வாயில் தேங்கியிருந்த கழிவுகள் கூட அகற்றப்படவில்லை, மற்ற பகுதிகளில் பணிகள் மேற்கொண்ட நிலை தெரியவில்லை.
இது குறித்து முறையாக விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதே போல், உடுமலை கால்வாய் பெரும்பாலும் ஊராட்சிகள் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் உள்ளதால், கழிவுகள் கொட்டுவதும், சாக்கடை கழிவுகள் விடப்படுவதும் தொடர்ந்து நடக்கிறது. இதற்கும் நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.