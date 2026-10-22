காண்டூர் கால்வாய் வழியாக திருமூர்த்தி அணைக்கு நீர் வரத்து! 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க ஆயத்தம்
காண்டூர் கால்வாய் வழியாக திருமூர்த்தி அணைக்கு நீர் வரத்து! 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க ஆயத்தம்
ADDED : அக் 22, 2026 04:59 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கும் வகையில், திட்ட தொகுப்பு அணைகளிலிருந்து, காண்டூர் கால்வாய் வழியாக நீர் கொண்டு வந்து, திருமூர்த்தி அணையில் சேகரிக்கும் பணி துவங்கியுள்ளது.
பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தின் கீழ், திருப்பூர், கோவை மாவட்டத்திலுள்ள, 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. இந்நிலங்கள் நான்கு மண்டலமாக பிரித்து, சுழற்சி முறையில் பாசனத்திற்கு நீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, முதல் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் வழங்கப்பட்டு, ஜூலை, 16ல் நிறைவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு ஆக., மாதம் நீர் திறக்க வேண்டிய நிலையில், நடப்பாண்டு, கோடை கால மழை மற்றும் தென்மேற்கு பருவ மழைகள் ஏமாற்றியதால், திட்ட தொகுப்பு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து பாதித்தது.
அணைகளில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததால், இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க முடியாத சிக்கல் ஏற்பட்டது.
அதோடு, ஆண்டு தோறும், பாசனத்திற்கு முன், பிரதான கால்வாய், பகிர்மான கால்வாய் மற்றும் உப கால்வாய்கள் துார்வாரவும், மடைகள் மாற்றி அமைக்கவும், அரசு நிதி ஒதுக்குவதில் இழுபறி ஏற்பட்டது.
விவசாயிகளின் பல்வேறு கட்ட போராட்டத்திற்கு பின், பாசன கால்வாய்கள் புனரமைக்க, அரசு ரூ.14.97 கோடி நிதி ஒதுக்கியது. தற்போது, இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குட்பட்ட கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், திட்ட குழு மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில், திட்ட தொகுப்பு அணைகளின் நீர் இருப்பு மற்றும் வரத்தை கணக்கிட்டு, வரும் நவ.,1 முதல், 60 நாட்களில், தகுந்த இடைவெளி விட்டு, 3,500 மில்லியன் கனஅடி நீர் வழங்க, அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து, பி,ஏ.பி.,இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குட்பட்ட, 94 ஆயிரத்து, 201 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு, நீர் வழங்கும் வகையில் பணிகள் துவங்கியுள்ளன.
பி.ஏ.பி., திட்ட தொகுப்பு அணைகளிலிருந்து, திருமூர்த்தி அணைக்கு நீர் கொண்டு வரும் பணிகள், நேற்று முன்தினம் துவங்கின, பரம்பிக்குளம் அணையிலிருந்து, சர்க்கார்பதி மின் உற்பத்தி நிலையம் வழியாக, காண்டூர் கால்வாயில் நீர் எடுக்கப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் இரவு, திருமூர்த்தி அணைக்கு நீர் வரத்து துவங்கியது.
நேற்று காலை நிலவரப்படி, காண்டூர் கால்வாய் வழியாக, திருமூர்த்தி அணைக்கு, வினாடிக்கு, 810 கன அடி நீர் வரத்து காணப்பட்டது.
முதல் மண்டல பாசனம் நிறைவு செய்யப்பட்டு, பூசாரி நாயக்கன் குளம், நல்லாறு ஆகியவற்றுக்கு நீர் வழங்கப்பட்டது.
இதனால், திட்ட தொகுப்பு அணைகளிலிருந்து காண்டூர் கால்வாய் வழியாக திருமூர்த்தி அணைக்கு நீர் எடுக்கும் பணி, ஜூலை, 26ல் நிறைவு செய்யப்பட்டது. மூன்று மாதத்திற்கு பின், காண்டூர் கால்வாய் வழியாக திருமூர்த்தி அணைக்கு நீர் வரத்து துவங்கியுள்ளது.
இருப்பு வைப்பு
அதிகாரிகள் கூறியதாவது : பி.ஏ.பி.,இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கும் வகையில், திட்ட தொகுப்பு அணைகளிலிருந்து, காண்டூர் கால்வாய் வழியாக நீர் கொண்டு வந்து, திருமூர்த்தி அணையில் இருப்பு வைக்கும் பணி துவங்கியுள்ளது.
நேற்று காலை நிலவரப்படி, திருமூர்த்தி அணையில் மொத்தமுள்ள, 60 அடியில், 30.14 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. மொத்த கொள்ளளவான, 1,935.25 மில்லியன் கனஅடியில், 843.59 மில்லியன் கனஅடி நீர் இருப்பு இருந்தது.
நீர் வரத்து காரணமாக, அணை நீர்மட்டம் தினமும் சராசரியாக, 2 அடி உயர வாய்ப்புள்ளது. பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க அரசு உத்தரவிட்டதும், திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, பிரதான கால்வாயில் நீர் திறக்கப்படும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.