நீர்வழிப்பாதை ஆக்கிரமிப்பு மீண்டும் வெள்ள அபாயம்

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ADDED : நவ 05, 2026 07:49 PM
பொங்கலுார்: பொங்கலுார், வேலம்பட்டியில் தொடங்கி, பல்வேறு கிராமங்கள் வழியாகச் செல்லும் ஓடையின் நீர்வழிப் பாதை ஆக்கிரமிப்புகளாலும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளாலும் அடைபட்டுள்ளதால், கனமழை பெய்தால் மீண்டும் குடியிருப்புகளுக்குள் வெள்ளம் புகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பொங்கலுார், வேலம்பட்டியில் உருவாகும் இந்த ஓடை, கோவில்பாளையம், அவிநாசிபாளையம், கவுண்டன்புதுார், நாகலிங்கபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் வழியாகச் சென்று நிழலிக்கரையில் கலக்கிறது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவிநாசிபாளையத்தில் பெய்த கனமழையின்போது, நீர்வழிப் பாதை அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் வெள்ளம் குடியிருப்புகளைச் சூழ்ந்தது. அங்கிருந்த மக்களைப் படகுகள் மூலம் மீட்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
கோவை – திருச்சி சாலையிலும் இடுப்பளவுக்குத் தண்ணீர் தேங்கி, போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.தற்போது அவிநாசிபாளையம் சுங்கம் பகுதியில் ஓடையின் நீர்வழித்தடம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் அடைபட்டுள்ளது. பருவமழை தீவிரமடைந்தால், ஓடையில் வரும் தண்ணீர் அவிநாசிபாளையம் அருகே தேங்கி, மீண்டும் ஊருக்குள் புகும் அபாயம் உள்ளது.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘ஏற்கனவே மழை வெள்ளத்தால் குடியிருப்புகள் மூழ்கிய அனுபவம் உள்ளது. அதனை அதிகாரிகள் மறந்துவிடக் கூடாது. மீண்டும் அதுபோன்ற நிலை ஏற்படாமல் இருக்க, ஓடையின் நீர்வழிப் பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை துார்வாரி, தடையின்றி நீர் செல்லும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.