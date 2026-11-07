நீர்வழிப் பாதை ஆக்கிரமிப்பு: ரோட்டை ‘அபகரித்த’ மழைநீர்
நீர்வழிப் பாதை ஆக்கிரமிப்பு: ரோட்டை ‘அபகரித்த’ மழைநீர்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:38 PM
பல்லடம்: நீர்வழிப் பாதை ஆக்கிரமிப்பால், மழைநீர் செல்ல வழியின்றி பல்லடம் – மங்கலம் சாலையின் ஒரு பகுதியை ஆக்கிரமித்தது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினர்.
பல்லடம் வட்டாரத்தில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 500 மி.மீ. மழை பெய்கிறது. இருப்பினும், பெரும்பாலான நீர்நிலைகளுக்குச் செல்ல வேண்டிய மழைநீர் முறையாகச் சென்றடையாததால், வட்டாரத்தில் வறட்சி நீடிக்கிறது. இப்பகுதியில் 80க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள், குட்டைகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் உள்ளன. இவற்றில் பல நீர்நிலைகள் பல ஆண்டுகளாக நீரின்றி வறண்டு கிடக்கின்றன. சமீபத்தில் பெய்த மழையில்தான் சில குட்டைகள் நிரம்பியுள்ளன.
நீர்வழிப் பாதைகளில் கட்டடங்கள் கட்டியும், வீட்டுமனைகளாகப் பிரித்தும் ஆக்கிரமிப்புகள் செய்யப்பட்டுள்ளதே மழைநீர் நீர்நிலைகளைச் சென்றடையாததற்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
பல்லடம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அரசங்காடு பகுதியில், பல்லடம் – மங்கலம் சாலையின் ஒரு பக்கம் நேற்று பெய்த மழையால் முழுவதும் நீரில் மூழ்கியது. சாலையோரம் குளம்போல் தண்ணீர் தேங்கியதால், வாகனப் போக்குவரத்துக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கையாக அப்பகுதியில் தடுப்புகள் அமைத்து, எச்சரிக்கை ரிப்பன் கட்டப்பட்டது.
நீர்வழிப் பாதைகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் காரணமாக மழைநீர் செல்ல வழியின்றி சாலையில் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், மழைநீர் சேகரிக்கப்படுவதுடன், போக்குவரத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே, நீர்வழிப் பாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, மழைநீர் தடையின்றி நீர்நிலைகளைச் சென்றடைய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.