குப்பையில்லா ஊருக்கு நாமே பொறுப்பு

UPDATED : அக் 31, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:44 PM
பல்லடம்: ‘‘குப்பையை எங்கே கொட்டக்கூடாது என்று பல இடங்களில் அறிவிப்புப் பலகைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், எங்கே கொட்ட வேண்டும் என்று யாராவது சொல்லியிருக்கிறார்களா?’’
பல்லடம் வனம் அமைப்பின் வான்மழை கருத்தரங்கில் எழுப்பப்பட்ட இந்தக் கேள்வி, அங்கிருந்தவர்களைச் சிந்திக்க வைத்தது.
வனம் அமைப்பின் மாதாந்திர கருத்தரங்கம் வனாலயத்தில் நடந்தது. தலைவர் சின்னசாமி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சுந்தரராஜ் வரவேற்றார்.
விருதுநகர் ஆர்.ஜே. கார்பேஜ் பேங்க் நிறுவனர் ராஜவல்லி ராஜீவ் பேசுகையில், “குப்பையில்லா ஊரை உருவாக்க வேண்டும் என்றால், முதலில் ஒவ்வொருவரும் அதற்கான பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும். ‘நான் செய்வேன்; மற்றவர்களையும் செய்ய வைப்பேன்’ என்ற உறுதியுடன் செயல்பட வேண்டும்.
மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என எதை எங்கே போட வேண்டும் என்பதை உள்ளாட்சி அமைப்புகளும், கிராம நிர்வாகங்களும் தெளிவாக அறிவிக்க வேண்டும். குப்பையைப் போடாதே என்று சொல்வதுடன் நின்றுவிடாமல், அதை எங்கே போட வேண்டும் என்றும் வழிகாட்ட வேண்டும். நம் வீடு சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதைப் போல, நம் ஊரும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வேண்டும்” என்றார்.
முன்னதாக, கோவை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற ஆய்வு நிறுவன இயக்குனர் தனலட்சுமி, சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ஜனனி வெங்கடேஷ் ஆகியோர் பேசினர். பள்ளி மாணவர்களின் ‘வெடிக்கு பதில் செடி’ விழிப்புணர்வு நாடகம் நடைபெற்றது. வனம் அமைப்பின் இணைச் செயலாளர் ஈஸ்வரமூர்த்தி நன்றி கூறினார்.
பல்லடம் ‘வனம்’ அமைப்பின் வான்மழை கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினர்களுடன் ‘வனம்’ அமைப்பு நிர்வாகிகள்.