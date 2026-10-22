‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பினர் சீமைக் கருவேல் அகற்றினர்
‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பினர் சீமைக் கருவேல் அகற்றினர்
UPDATED : அக் 10, 2026 12:50 AM
ADDED : அக் 10, 2026 12:48 AM
பல்லடம்: பல்லடம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட, கரைப்புதுார், கணபதிபாளையம் கிராமங்களில் உள்ள குன்னாங்கல்பாளையம் ஓடை, பாச்சாங்காட்டுப்பாளையம் குட்டை மற்றும் ஓடை, மலையம்பாளையம் குட்டை, மாரியம்மன் கோவில் குட்டை, மேற்காலக்குட்டை, குங்குமபாளையம் ஓடை, ஆவாரங்குட்டை, மாரியம்மன் கோவில் கிணறு, கவுண்டம்பாளையம் குட்டை, நல்லுார்பாளையம், கள்ளிமேடு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள குட்டை, வாய்க்கால் வழித்தடங்களில் பரவலாக வளர்ந்திருந்த சீமை கருவேல மரங்களை, ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பினர் அகழ் இயந்திரம் உதவியுடன் வெட்டி அகற்றி வருகின்றனர்.
அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பூபாலன் கூறுகையில், ‘‘வீ தி லீடர்ஸ் நிறுவனர் அண்ணாமலையின் அறிவுறுத்தலின்படி கரைப்புதுார், கணபதிபாளையம் கிராமங்களில் உள்ள குளம், குட்டைகள், நீரோடைகள் என, ஏறத்தாழ, 48 ஏக்கர் பரப்பளவில் வளர்ந்திருந்த சீமை கருவேல மரங்கள் வேருடன் வெட்டி அகற்றப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு தன்னார்வலர்கள், தொழில்துறையினர் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்து உதவி வருகின்றனர். மேலும், சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள குளம் குட்டைகள், நீர்நிலைகளில் உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை வெட்டி அகற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது,’’ என்றார்.