விற்பனை கூடத்தில் வீணாகும் எடை மேடை

UPDATED : நவ 01, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:54 PM
உடுமலை: உடுமலை ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்திலுள்ள எடை மேடை பராமரிப்பு, பயன்பாடு இல்லாமல் வீணாகிறது.
உடுமலை ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்திற்கு, சுற்றுப்புற கிராமங்களில் இருந்து விவசாயிகள் மக்காச்சோளம், சோளம், கொப்பரை, தேங்காய் உள்ளிட்ட விளைபொருட்களை விற்பனைக்காக கொண்டு வருகின்றனர்.
ஏராளமான வியாபாரிகளும், ‘இ–நாம்’ திட்டத்தின் கீழ் கொள்முதல் செய்கின்றனர். விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் வசதிக்காக, ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூட வளாகத்தில், 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், எடை மேடை உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன.
விளை பொருட்களை கொண்டு வரும் லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்த நிலையில், ஒரு சில மாதங்கள் மட்டுமே இயங்கிய நிலையில், தொடர்ந்து பராமரிக்காமலும், பயன்பாடு இல்லாமலும், பல ஆண்டுகளாக வீணாகி வருகிறது.
இதனால், ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்திற்கு விளைபொருட்கள் கொண்டு வரும் லாரிகள், சரக்கு வாகனங்கள் தனியார் எடை அளவிடும் நிலையங்களை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே, ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்திலுள்ள, எடை மேடையை புதுப்பித்து, விவசாயிகள், வியாபாரிகள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.