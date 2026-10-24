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மண் காக்க மக்கள் சந்திப்பு பயணக்குழுவுக்கு வரவேற்பு
மண் காக்க மக்கள் சந்திப்பு பயணக்குழுவுக்கு வரவேற்பு
ADDED : அக் 22, 2026 10:12 PM
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பல்லடம்: தமிழ் மரபு, நிலத்தை கொண்டாடி கிராமங்களுக்கு புத்துயிர் அளிக்கும் நோக்கில் ‘மண் பயனுற வேண்டும்’ எனும் பயணம் அக். 2 காந்தி ஜெயந்தி அன்று நீலகிரி தொட்டபெட்டாவில் தொடங்கியது. தன்னார்வலர்கள் நந்தினி, சரோஜா உள்ளிட்ட 11 பேர் கொண்ட குழு சென்னையை நோக்கி 100 நாள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
22-வது நாளான நேற்று பல்லடம் வந்த குழுவினருக்கு என்.ஜி.ஆர். ரோட்டில் தமிழ் சங்க தலைவர் கண்ணையன், ரோட்டரி சுந்தர்ராஜன், இமயம் சரவணன், முன்னாள் வி.ஏ.ஓ. பாலசுப்ரமணியம் உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு அளித்தனர். பொதுமக்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி பொங்காளியம்மன் கோவில் முன் வரவேற்புக்கு பின் பயணத்தை தொடர்ந்தனர்.
'மண் பயனுற வேண்டும்' மக்கள் சந்திப்பு பயணக்குழுவினர் நேற்று பல்லடம் வந்தனர்.