மின் நிறுத்த நேரம் மாற்றியதற்கு வரவேற்பு! தொழில் துறையினர் சற்று நிம்மதி
மின் நிறுத்த நேரம் மாற்றியதற்கு வரவேற்பு! தொழில் துறையினர் சற்று நிம்மதி
ADDED : நவ 17, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 17, 2026 07:34 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மற்றும் பல்லடம் மின்பகிர்மான வட்டங்களில், மாதாந்திர மின்பராமரிப்பு பணிக்கான, மின்நிறுத்த நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளதை, மாணவ, மாணவியரும், தொழிலாளர்களும், தொழில்துறையினரும் வரவேற்றுள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் உள்ள, துணை மின் நிலையங்கள், வாராந்திர சுழற்சி முறையில் பராமரிக்கப்படுகின்றன. பராமரிப்பு பணி நடக்கும் நாளில், மின் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது. இது தொடர்பாக, மின்வாரியம் முன்னறிவிப்பு செய்கிறது. தொழிற்சாலைகள், பள்ளி, கல்லுாரிகள், அந்நாளில் மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்து வழக்கான பணிகளை தொடர்கின்றன.
மாதாந்திர மின்பராமரிப்பு பணி என்றாலே, பகல் முழுவதும் மின்சாரம் இருக்காது என்று, விடுமுறையை மாற்றி வழங்கும் நிலை கூட இருந்தது. பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டால், மின்வினியோகம் துவக்க, மாலை, 6:30 மணி கூட ஆகியிருக்கிறது. மின்பராமரிப்பு பணியில் பல்வேறு புதிய நடைமுறைகள் வந்துள்ளன. முதல்கட்டமாக, பராமரிப்புக்கான மின்நிறுத்த நேரம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்நிறுத்த நாளில் காலை, 9:00 மணி முதல், மாலை, 5:00 வரை, மின் நிறுத்தம் செய்யப்பட்டது.
அதன்பின், காலை, 9:00 மணி முதல், மாலை, 4:00 மணிக்கு மாற்றப்பட்டு, அடுத்த சில மாதங்களிலேயே காலை, 9:00 முதல், மதியம் 2: 00 மணி வரை என்று மாற்றப்பட்டது. இந்நிலையில், தொழில்துறை தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்தில், மாணவ, மாணவியர், வேலைக்கு செல்வோர் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் நலன்கருதி நேரத்தை மாற்ற உத்தரவிடப்பட்டது.
அவ்வகையில், காலை, 9:00 மணி என்பதற்கு பதிலாக, காலை, 10:00 முதல், மாலை, 3:00 மணி வரை மின்நிறுத்தம் செய்ய, மாநிலம் தழுவிய அறிவிப்பு வெளியானது; உடனுக்குடன் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இத்தகைய மாற்றத்துக்கு, மாணவ, மாணவியர், தொழில்துறையினர், தொழிலாளர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
பயனுள்ளதாக...
மின் நுகர்வோர் சிலர் கூறியதாவது:
மின்நிறுத்த நாளில், காலை, 9:00 மணிக்கு மின்சாரம் தடைபடும்; ஆனால், மீண்டும் மின்வினியோகம் துவங்க தாமதம் ஏற்படுவது வழக்கம். காலை, 9:00 மணிக்கு மின்தடை ஏற்படுவதால், இல்லத்தரசிகள், அன்றாட பணிகளை முடிக்க சிரமப்பட்டனர். பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர் புறப்பட்டு செல்லவும் பல்வேறு சிரமம் ஏற்பட்டது. தற்போது, 10:00 மணி முதல் மின்நிறுத்தம் துவங்குவதால், பல்வேறு வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. தொழிற்சாலைகளும், நிறுவனங்களும், சரிவர திட்டமிட்டு மின்நிறுத்த உற்பத்தி பாதிப்பை தவிர்க்கலாம். குறிப்பாக, மாலை, 3:00 மணிக்கே மின்சார இணைப்பு கொடுத்து விடுவதால், மாணவ, மாணவியரின் மாலை நேர படிப்பும் பாதிக்கப்படாது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினார்.