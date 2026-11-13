/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/த.வெ.க. சார்பில் நலத்திட்ட உதவி
UPDATED : நவ 08, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:50 PM
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பல்லடம்: பல்லடத்தில், த.வெ.க., சார்பில் நகராட்சி துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. திருப்பூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சங்கர் தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ., ராம்குமார், மேற்கு நகர செயலாளர் ஸ்டாலின் முன்னிலை வகித்தனர். இதில், 200க்கும் மேற்பட்ட துாய்மைக் காவலர்கள், துப்புரவுப் பணியாளர்கள், குடிநீர் வினியோகிப்பாளர்களுக்கு புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், நகராட்சி பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
பல்லடம் நகர த.வெ.க. சார்பில், துாய்மைப்பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.