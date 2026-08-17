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துங்காவியில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் 108 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவி

துங்காவியில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் 108 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவி

ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 PM

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மடத்துக்குளம்: மடத்துக்குளம் துங்காவியில், மக்கள் தொடர்பு முகாம் நடந்தது.

திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர்  மனிஷ் நாரணவரே தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ., ஜெயராமகிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தார். இதில், அரசுத்துறைகள் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் நலத்திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு, பொதுமக்களிடமிருந்து பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.

இதில், 30 பேருக்கு ரூ.58.14 லட்சம் மதிப்பில் இ–பட்டா, 3 பயனாளிகளுக்கு நிறுத்தல்  பட்டா, 8 பேருக்கு பட்டா மாறுதல் உத்தரவு, தாட்கோ சார்பில் கடனுதவி என பல்வேறு அரசு துறைகள் சார்பில், 108 பயனாளிகளுக்கு, 87.54 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

பின்னர் பல்வேறு அரசுத்துறைகள் சார்பில் அமைக்கப்பட்ட கண்காட்சியினை, கலெக்டர் பார்வையிட்டார். இதில், உடுமலை வருவாய் கோட்டாட்சியர் குமார், வேளாண் இணை இயக்குனர் ஆதிசாமி, சமூக பாதுகாப்புத்திட்ட தனித்துணை கலெக்டர் பத்மபிரியா, ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் கமலக்கண்ணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

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