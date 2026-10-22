மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் என்னாச்சு? பராமரிப்பின்றி வீணாகும் அவலம்
மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் என்னாச்சு? பராமரிப்பின்றி வீணாகும் அவலம்
UPDATED : அக் 07, 2026 07:22 PM
ADDED : அக் 07, 2026 05:06 PM
உடுமலை: பருவ மழைகளின் போது கிடைக்கும் நீரை சேமித்து, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், மழை நீர் சேகரிப்புத்திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட்ட நிலையில், முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டிய அரசு அலுவலகங்களிலேயே அவை பராமரிப்பின்றி, சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது.
பருவ மழை காலங்களில் பெய்யும் மழை நீரை சேமிக்கும் வகையிலும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்தும் வகையிலும், அரசு அலுவலகங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வீடுகளில், மழை நீர் சேகரிக்கும் கட்டமைப்பு உருவாக்க வேண்டும் என கடந்த, 2001ம் ஆண்டு அரசு உத்தரவிட்டது.
அதோடு, வீடு, வணிக வளாகம், தொழிற்சாலைகளுக்கு, நகராட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அனுமதி வழங்கும் போது, இக்கட்டமைப்பு அவசியம் என விதியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதோடு, கட்டுமான பணி நிறைவடைந்து அனுமதி மற்றும் வரி நிர்ணயம் செய்யும் போது, இவற்றை ஆய்வு செய்து, அதற்கு பின் அனுமதியளிக்கவும் அரசு உத்தரவு உள்ளது.
இதனையடுத்து, உடுமலை தாலுகா அலுவலகம், நகராட்சி அலுவலகம், நீர் வளத்துறை, பொதுப்பணித்துறை, வேளாண்துறை அலுவலகங்கள், மருத்துவமனைகள், போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள், மின் வாரியம் என அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும், ஊராட்சி மன்ற அலுவலகங்கள், பள்ளிகள் என அனைத்து அரசுக்கு சொந்தமான கட்டடங்களிலும், மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன.
கண்டுகொள்ளவில்லை
இது குறித்து, பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தொடர்ந்து, மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை அரசு துறை அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாததால், தற்போது மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் வீணாகி வருவதோடு, அவை சிதிலமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் மாறியுள்ளன.
மேற்கூரைகளிலிருந்து குழாய்கள் அமைத்து, நிலத்திற்குள் ஆழமாக தோண்டி, ஜல்லி, மணல் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட, மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அனைத்தும், மாயமாகியுள்ளன.
மக்களுக்கு முன் உதாரணமாக திகழ வேண்டிய, அரசு துறை அலுவலகங்களிலேயே மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் பராமரிப்பின்றி காணப்படுகின்றன.
இதனால், வீடுகள், தொழிற்சாலைகள், வணிக நிறுவனங்கள் என தனியார் நிறுவனங்களில் இத்திட்டம் பெரும்பாலும் கண்டு கொள்ளப்படாமல் உள்ளன.
நடப்பாண்டு எல்-நினோ தாக்கம் காரணமாக, குளிர்கால மழை, கோடை கால மழை, தென்மேற்கு பருவ மழை என, கடந்த 9 மாதமாக, போதிய மழைபொழிவின்றி, கடும் வறட்சி நிலை ஏற்பட்டதோடு, நிலத்தடி நீர் மட்டமும் அதலபாதாளத்திற்கு சென்று விட்டது.
குடிநீர் தட்டுப்பாடும், மரங்கள் காய்ந்து, கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. தற்போது, வட கிழக்கு பருவ மழை துவங்கியுள்ள நிலையில், அரசுத்துறை அலுவலகங்களில், பராமரிப்பின்றி உள்ள மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை புதுப்பிக்க வேண்டும்.
வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் என அனைத்திலும், மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை உருவாக்க அறிவுறுத்த வேண்டும்.
கிடைக்கும் பருவ மழை நீரை சேமிக்கவும், நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்தும் வகையிலும். மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை அதிகரிக்கவும், குளம், குட்டை, ஓடை உள்ளிட்ட நீர் நிலைகளை துார்வாரி, மழை நீர் சேமிக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.