1,400 குளம், குட்டைகளுக்கு எப்போது விடிவு?

UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
பெருமாநல்லுார்: அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்டத்தில் விடுபட்டுள்ள 1,400 குளம், குட்டைகளை இரண்டாம் கட்டத்தில் இணைக்க வலியுறுத்தி, குன்னத்துார் வட்டார அத்திக்கடவு – அவிநாசி போராட்டக் குழு சார்பில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம், கவன ஈர்ப்பு கருத்தரங்கம் இன்று (அக்.,28) நடைபெற்றன.
பொங்காளியம்மன் கோவில் திடலில் இருந்து புறப்பட்ட ஊர்வலம், ஊத்துக்குளி ரோடு வழியாக கொங்கு மஹாலை அடைந்தது. தொடர்ந்து நடந்த கருத்தரங்குக்கு மாரிமுத்து தலைமை வகித்தார். பூமாலை முன்னிலை வகித்தார். அறத்தமிழன் பேரியக்கத் தலைவர் விஜய் சீதாராமன், விடுபட்ட குளம், குட்டைகளைத் திட்டத்தில் இணைப்பதன் அவசியம் குறித்து பேசினார்.
தமிழகத்தில் கிடைக்கும் வெள்ள உபரி நீரைச் சிறிய சமநிலை நீர்த்தேக்கங்கள் மூலம் சேமித்து, வறட்சிப் பகுதிகளுக்குக் கொண்டு செல்லும் வகையில், பசுமை நீர் வலைப்பின்னல் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
போராட்டக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சுப்ரமணியன், முருகபூபதி, பெரியசாமி, சம்பத்குமார், சாமியப்பன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்டத்தில் விடுபட்டுள்ள 1,400 குளம், குட்டைகளை இணைக்க வலியுறுத்தி, குன்னத்துாரில் இன்று நடந்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற பெண்கள்.