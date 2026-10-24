அணைப்பாளையம் மேம்பாலம் எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும்?
அணைப்பாளையம் மேம்பாலம் எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும்?
UPDATED : அக் 11, 2026 09:20 PM
ADDED : அக் 11, 2026 09:18 PM
திருப்பூர்: ‘‘அணைப்பாளையம் ரயில்வே – நொய்யல் மேம்பாலப் பணிகளை விரைந்து முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்க வேண்டும்; வாகனங்கள் பாதுகாப்பாகச் செல்லும் வகையில் கூடுதல் வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்’’ எனப் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருப்பூர், மங்கலம் ரோடு, காலேஜ் ரோடு ஆகியவற்றை இணைக்கும் வகையில், ரயில்வே பாதை மற்றும் நொய்யல் ஆற்றின் குறுக்கே அமைக்கப்படும் இந்தப் பாலத்தின் பணிகள் 20 ஆண்டுகளாகியும் முழுமையடையவில்லை. இதனால், பாலம் எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அப்பகுதி மக்களிடம் நீடிக்கிறது.
பாலத்தின் பக்கவாட்டுச் சுவர்கள் உயரம் குறைவாக இருப்பதால், இரும்புத் தடுப்புகள் அமைக்க வேண்டும்; இருபுறமும் போதிய தெருவிளக்குகள் பொருத்த வேண்டும். அணைப்பாளையம் அருகே பாலமும் நொய்யல் ஆறும் சந்திக்கும் பகுதியில் வட்ட வடிவச் சுற்றுப்பாதை அமைக்க வேண்டும். பாலத்தில் செல்லும் வாகனங்கள் அணைப்பாளையம் பகுதிக்குச் செல்ல தனியாக இறங்கும் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
அரைகுறையாக நிற்கும் பாலத்தை எப்போது திறக்கப் போகிறார்கள் என மா.கம்யூ. கட்சியினரும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருவதற்கு முன்பே பாலத்தின் ஆயுட்காலம் குறைந்து வருவதாகவும், தாமதத்தால் மக்கள் வரிப்பணம் வீணாவதாகவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
பாலப் பணிகளை விரைந்து முடித்து, பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு.
அணைப்பாலம் ரயில்வே – நொய்யல் பாலம் பணிகளை முடித்து, விரைவில் திறக்க கோரி, மா.கம்யூ., சார்பில், அணைப்பாளையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள தட்டி.