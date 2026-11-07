கோவை – திண்டுக்கல் ‘மெமு’ ரயிலுக்கு அமோக வரவேற்பு சேலம் – கோவை ‘மெமு’ ரயில் எங்கே போனது?
கோவை – திண்டுக்கல் ‘மெமு’ ரயிலுக்கு அமோக வரவேற்பு சேலம் – கோவை ‘மெமு’ ரயில் எங்கே போனது?
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
திருப்பூர்: தீபாவளியை முன்னிட்டு தென் மாவட்டப் பயணிகளின் வசதிக்காக கோவை – திண்டுக்கல் இடையே எட்டு முன்பதிவில்லாத பொதுப் பெட்டிகளுடன் சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பயணிகள் மத்தியில் பெரிதும் வரவேற்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கோவை – சேலம் இடையே ஏற்கெனவே இயக்கப்பட்டு வந்த மெமு ரயிலை மீண்டும் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இயக்கப்பட்ட இந்த ரயில், காலை 9:00 மணிக்குக் கோவையில் புறப்பட்டு மதியம் 1:00 மணிக்குச் சேலம் சென்றடையும். பின்னர், மதியம் 1:45 மணிக்குச் சேலத்தில் புறப்பட்டு மாலை 5:50 மணிக்குக் கோவை வந்தடையும். கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள், அன்றாடப் பயணிகள் பெரிதும் பயனடைந்தனர்.
முன்பதிவில்லாத பொதுப் பெட்டிகளைக் கொண்ட இந்த ரயில், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் பராமரிப்புப் பணிகளைக் காரணம் காட்டி நிறுத்தப்பட்டது. பணிகள் முடிந்த பின்னரும் இயக்கப்படவில்லை. இதனால், தினமும் இந்த வழித்தடத்தில் பயணிக்கும் மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள் பேருந்துகளைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பண்டிகைக் காலங்களில் கூட்ட நெரிசல் அதிகரிக்கும்போது, குறைந்த கட்டணத்தில் பயணிக்க உதவிய மெமு ரயில் இல்லாதது பெரும் குறையாக உள்ளது.
மேலும், சேலத்தில் இருந்து காட்பாடி, அரக்கோணம், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும், திண்டுக்கல், மதுரை, திருச்சி, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கும் இணைப்பு ரயில் சேவைகள் உள்ளன. கோவை – சேலம் மெமு ரயில் மீண்டும் இயக்கப்பட்டால், இந்த இணைப்பு ரயில்கள் மூலம் தமிழகத்தின் பத்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பயணிகளும் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, கோவை – சேலம் மெமு ரயிலையும் நிரந்தரமாக மீண்டும் இயக்க தெற்கு ரயில்வே மற்றும் சேலம் கோட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.