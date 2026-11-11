இரும்பு தகடுகள் மீண்டும் திருட்டு போலீசில் புகார் அளிப்பது யார்?
இரும்பு தகடுகள் மீண்டும் திருட்டு போலீசில் புகார் அளிப்பது யார்?
UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
பல்லடம்: ரோட்டோரத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள் மற்றும் ஆபத்தான பள்ளங்கள் உள்ள பகுதிகளில் விபத்து அபாயம் கருதி, நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் இரும்பு தகடுகள் பொருத்தப்படுகின்றன.
அவ்வகையில், பணிக்கம்பட்டி ஊராட்சி, எலந்தை குட்டையை சுற்றிலும் இரும்பு தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த சில தினங்களுக்கு முன், மர்ம நபர்கள் சிலர், இரும்பு தகடுகளை திருடி வந்தனர். பொதுமக்கள் சிலர், ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, மர்ம நபர்கள் அங்கிருந்து ஓட்டம் எடுத்தனர். இருப்பினும், சில இரும்பு தகடுகள் திருடு போயின. இதனையடுத்து, நேற்று முன்தினம், எலந்தை குட்டைக்கு வந்த அதே நபர்கள், மீண்டும் இரும்பு தகடுகளை திருடி சென்றனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘எலந்தை குட்டையில் இருந்த இரும்பு தகடுகளை சிலர் திருட முயற்சித்து வந்தனர். அப்போதே, போலீசாரிடம் தெரியப்படுத்தினோம். இருப்பினும் போலீசார் கண்டுகொள்ளவில்லை. நேற்று முன்தினம், அதே கும்பல், மீண்டும் இரும்பு தகடுகளை திருடி எடுத்துச் சென்றனர். நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் புகார் அளிக்காததால், போலீசாரும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளனர். இந்நுாதன திருட்டுக்கு யார் முற்றுப்புள்ளி வைப்பது என்று தெரியவில்லை,’ என்றனர்.