தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் வாகை சூடுவது யார்?

ADDED : அக் 09, 2026 04:17 AM
தாராபுரம்:தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வாகை சூடுவது யார் என்று இன்று தெரிந்துவிடும்.
தாராபுரம்
இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் தொடங்கியது முதல் இறுதிக்கட்டம் வரை அனல்
பறந்தது. த.வெ.க. வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய்,
தி.மு.க. வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து தி.மு.க. தலைவர் ஸ்டாலின்,
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி, எம்.பி. - கனிமொழி, அ.தி.மு.க.
வேட்பாளர் பானுமதியை ஆதரித்து பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி, நாம்
தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகாவை ஆதரித்து ஒருங்கிணைப்பாளர்
சீமான் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தொகுதியில் பிரசாரம் செய்தனர். இந்திய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் லட்சுமணன் போட்டியிட்டார்.
இவர்களுடன் சுயேச்சைகள் உள்ளிட்ட 22 வேட்பாளர்கள் களத்தில்
இருந்தனர்.
இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த இடைத்தேர்தல்
பிரசாரத்தில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் நேரடி
விமர்சனங்களும், தனிப்பட்ட தாக்குதல்களும் இடம்பெற்றன.
சத்யபாமா
அ.தி.மு.க.வுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு த.வெக.வில் இணைந்ததாக
அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி விமர்சித்தார். அதற்கு
பதிலடியாக பேசிய விஜய், அ.தி.மு.க.வும், தி.மு.க.வும் இணைந்து
செயல்படுவதாக குற்றஞ்சாட்டினார். விஜய், ஸ்டாலின், பழனிசாமி
ஆகிய மூவருமே ரோடு ேஷா நடத்தினர்.
தி.மு.க. பிரசாரத்திலும்
சத்யபாமா குறித்து கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
சத்யபாமா தொடர்பான ஸ்டாலினின் பேச்சு சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய
நிலையில், அதற்கு விஜய் உள்ளிட்ட தவெக நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு
தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, சத்யபாமா தேர்தல் செலவு குறித்து
பேசியதாக கூறப்படும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி மேலும்
பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
அந்த வீடியோ சித்தரிக்கப்பட்டது
என்றும், தான் அவ்வாறு பேசவில்லை என்றும் சத்யபாமா மறுத்தார். இது
தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கப்படும் என்றும் அவர்
தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்படுகின்றன.
தாராபுரம்
தொகுதியில், பிரசாரத்தில் ஒலித்த குற்றச்சாட்டுகள்,
பதிலடிகள், சர்ச்சைகள் அனைத்துக்கும் தேர்தல் முடிவு என்ன பதில்
சொல்கிறது என்பதே இன்றைய முக்கிய எதிர்பார்ப்பு. குறிப்பாக,
முக்கியக் கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு
வித்தியாசம் மற்றும் எந்த வேட்பாளர் முன்னிலை பெறுகிறார் என்பது,
தாராபுரத்தின் அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளுக்கு
முக்கியத்துவம் பெறும்.