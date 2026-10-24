பல்லடம் நகர நிர்வாகி யார்? த.வெ.க.,வினர் மோதல்

UPDATED : அக் 14, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:36 PM
பல்லடம்: த.வெ.க.,வில் பல்லடம் நகரச் செயலாளர் யார் என்பதில் இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பல்லடம் தேசிய நெடுஞ்சாலையோரச் சுவரில் தமிழக அரசின் 100 நாள் சாதனைகளை விளக்கும் விளம்பரம் எழுதப்பட்டு வந்தது. அப்போது அங்கு வந்த த.வெ.க., நிர்வாகிகள் சிலர், ராமமூர்த்தியின் பெயருக்குக் கீழே எழுதப்பட்டிருந்த நகரச் செயலாளர் என்ற பொறுப்பை அழிக்குமாறு கூறினர். இதையடுத்து, அங்கு வந்த ராமமூர்த்தி தரப்பினருக்கும் மற்றொரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
ராமமூர்த்தி கூறுகையில், ‘‘கட்சி தொடங்கியதில் இருந்து பல்லடம் நகரச் செயலாளராக இருந்து வருகிறேன். மாவட்டச் செயலாளர் சங்கர், தலைமையின் உத்தரவின்றி கிழக்கு, மேற்கு எனப் புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்து வருகிறார். தலைமை அறிவிக்காதவர்கள், ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட விளம்பரத்தில் எனது பொறுப்பை எப்படி அழிக்கலாம்? இதுகுறித்து கட்சித் தலைமையிடம் தெரிவித்துள்ளேன்,’’ என்றார்.
மற்றொரு தரப்பினர் கூறுகையில், ‘‘ராமமூர்த்தி மாவட்டத் தலைமையுடன் தொடர்பில் இல்லை. எனவே, மாவட்டச் செயலாளர் சங்கர், மேற்கு நகர நிர்வாகியாக ஸ்டாலினை நியமித்துள்ளார். புதிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட உள்ளதால், ராமமூர்த்தியின் பெயருக்குக் கீழே இருந்த பொறுப்பு அழிக்கப்பட்டது,’’ என்றனர்.
தகவலறிந்து வந்த பல்லடம் போலீசார், இரு தரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.