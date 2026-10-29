சாகுபடி துவங்கியதும் சேதம் காட்டுப்பன்றிகளால் சோகம்
சாகுபடி துவங்கியதும் சேதம் காட்டுப்பன்றிகளால் சோகம்
UPDATED : அக் 28, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:25 PM
உடுமலை: விதை முளைப்பு விடும் தருணத்தில், காட்டுப்பன்றிகள் சேதப்படுத்துவதால், விருகல்பட்டி சுற்றுப்பகுதி மக்காச்சோள விவசாயிகள் வேதனையடைந்துள்ளனர். அவற்றை விரட்டவும், உரிய நிவாரணம் வழங்கவும் திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு மனு அனுப்பியுள்ளனர்.
குடிமங்கலம் ஒன்றியம், விருகல்பட்டி சுற்றுப்பகுதிகளில் சமீபத்திய மழைக்குப்பிறகு, மானாவாரியாக நுாற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் மக்காச்சோளம் விதைப்பு செய்தனர்.
தற்போது விதைகள் முளைப்பு தருணத்தில் உள்ளன. கடந்த சில நாட்களாக விளைநிலங்களில், 20க்கும் மேற்பட்ட காட்டுப்பன்றிகள் அடங்கிய கூட்டம் புகுந்து சேதப்படுத்துகிறது.
கூட்டமாக விளைநிலங்களுக்குள் அவை செல்வதால், பயிர்கள் சேதமடைகின்றன. விதைகளும் பாதிக்கின்றன. தற்போது, 150 ஏக்கரும் அதிகமான விளைநிலங்களில் இத்தகைய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘மக்காச்சோள சாகுபடிக்கு விதைப்பு, உழவு என ஏக்கருக்கு, 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக செலவிட்டுள்ளோம். காட்டுப்பன்றிகளால் சாகுபடி துவக்கத்திலேயே சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. வனத்துறையினர் நேரடியாக ஆய்வு செய்து காட்டுப்பன்றிகளை விரட்டவும், பாதிப்புக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்,’ என்றனர்.