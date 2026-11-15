சாகுபடி நிலங்களில் வனவிலங்குகளால் சேதம் அதிகரிப்பு! நிரந்தர தீர்வு இல்லாமல் தரிசாகும் அவலம்
சாகுபடி நிலங்களில் வனவிலங்குகளால் சேதம் அதிகரிப்பு! நிரந்தர தீர்வு இல்லாமல் தரிசாகும் அவலம்
ADDED : நவ 13, 2026 06:01 PM
உடுமலை: பருவமழை சீசனில் பல ஆயிரம் ஏக்கரில் சாகுபடி துவங்கியுள்ள நிலையில், வனவிலங்குகளால் நிலைப்பயிர்கள் சேதமாவது அதிகரித்துள்ளது; அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில், தமிழக அரசு நிவாரணத்தொகையை உயர்த்தி வழங்கி அவற்றை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு குழு அமைக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் சாகுபடியின்றி தரிசாக விடப்படும் அபாயம் உள்ளது என, விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
உடுமலை, மடத்துக்குளம் தாலுகாவில், பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்துக்கு, பல ஆயிரம் ஏக்கரில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழையை ஆதாரமாகக்கொண்டு, கொத்தமல்லி, சோளம், கொண்டைக்கடலை, நிலக்கடலை சாகுபடிக்கு விதைப்பு செய்துள்ளனர்; கிணற்றுப்பாசனத்துக்கு தக்காளி, கத்தரி, சின்னவெங்காயம், பச்சை மிளகாய் சாகுபடியாகியுள்ளது.
நீண்ட கால பயிராக தென்னை, மா மரங்கள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. முக்கிய சீசனில் விதைப்பு மற்றும் சாகுபடி பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வரும் விவசாயிகளுக்கு வனவிலங்குகளை சமாளித்து, முழு மகசூல் எடுப்பது சவாலாக மாறியுள்ளது.
சமாளிக்க முடியல!
இரு தாலுகா கிராமங்களிலும், பல ஆயிரக்கணக்கான காட்டுப்பன்றிகள் விளைநிலங்களில் சாதாரணமாக உலா வருகின்றன.
ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் இருந்து வெகு தொலைவிலுள்ள கிராமங்களிலும், காட்டுப்பன்றிகள் பெருக்கம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இவ்விலங்குகள் அனைத்து வகை சாகுபடிகளிலும் சேதம் ஏற்படுத்துகின்றன.
அவை நடவுக்குப்பிறகு மக்காச்சோளம் முளை விடும் தருணத்தில் விதைகளை தோண்டி விடுகிறது. மீண்டும் விதை நடவு செய்தாலும், அவற்றையும் சேதப்படுத்துகின்றன.
அறுவடையின் போது, கதிர்களை சேதப்படுத்துகிறது. வரப்புகளில் சேலை கட்டுவது, துர்நாற்றம் வீசும் மருந்து தெளிப்பது, பட்டாசு வெடிப்பது என பல வழிமுறைகளை பின்பற்றினாலும், காட்டுப்பன்றிகள் அசருவதில்லை.
தொடர் பாதிப்பால், இந்த சீசனில் பெரும்பாலான விவசாயிகள், மக்காச்சோள சாகுபடியை கைவிட்டுள்ளனர். தென்னந்தோப்புகளில் இருப்பு வைக்கும் தேங்காய்களை உரித்து வீணாக்குகிறது.
பல கிராமங்களில் காட்டுப்பன்றிகளின் பெருக்கத்தால், இரவு நேரங்களில், விளைநிலங்களுக்கு செல்லவே விவசாயிகள் அச்சப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இப்பிரச்னை பல ஆண்டுகளாக நீடித்தும், விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தியும், உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டும் வனத்துறையினரால் நிரந்தர தீர்வு காணப்படவில்லை.
மற்றவைகளாலும் பாதிப்பு
சாகுபடி நிலங்களில் தற்போது மயில், குரங்கு, முயல் ஆகியவற்றாலும் சேதம் அதிகரித்துள்ளது. வளர்ச்சி தருணத்திலுள்ள செடிகளை மயில்களும், முயல்களும் சேதப்படுத்துகின்றன.
மலையடிவார கிராமங்களில், இளநீர் மற்றும் மாங்காய்களை குரங்குகள் பறித்து வீசுகின்றன.
இவ்வாறு, ஒவ்வொரு சீசனிலும், சாகுபடி மேற்கொள்ள விதை, களையெடுத்தல், உரமிடுதல், அறுவடை ஆகிய செலவுகளுடன், வனவிலங்குகளை கட்டுப்படுத்த கணிசமான தொகையை விவசாயிகள் செலவிட வேண்டியுள்ளது.
அதனுடன், மனித–வனவிலங்கு மோதல் சம்பவங்களும் அதிகரித்துள்ளது. வனவிலங்குகளால் சாகுபடியில் ஏற்படும் சேதத்துக்கு வழங்கப்படும் நிவாரணத்தொகையை உயர்த்தி வழங்க விவசாயிகள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர்; இது குறித்த கருத்துரு அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதற்கும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை.