தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அரசு பஸ்களில் 'ஏர் ஹாரன்' நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

அரசு பஸ்களில் 'ஏர் ஹாரன்' நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

அரசு பஸ்களில் 'ஏர் ஹாரன்' நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:36 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:36 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பல்லடம்:விதிமுறைகளை மீறி அரசு பஸ்களில் ஏர் ஹாரன்கள் பொருத்தப்படுவதை தடுக்க, அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

வட்டாரப் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் ஆய்வின்போது விதிமீறலாக பொருத்தப்பட்ட ஏர் ஹாரன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், சில அரசு பஸ்களிலும் ஏர் ஹாரன்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. வட்டாரப் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'அரசு பஸ் டிரைவர்களின் கோரிக்கையின் பேரில் பணிமனைகளிலேயே ஏர் ஹாரன்கள் பொருத்தப்படுவதாக தெரிகிறது. எனவே, அரசு போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் இதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us