திருப்பூரின் செழிப்பில் வங்கிகளுக்கும் பங்கு உண்டு பசுமை நகரக் கனவுக்கு கைகொடுக்குமா சி.எஸ்.ஆர். நிதி?
திருப்பூரின் செழிப்பில் வங்கிகளுக்கும் பங்கு உண்டு பசுமை நகரக் கனவுக்கு கைகொடுக்குமா சி.எஸ்.ஆர். நிதி?
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
ஆண்டுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் கோடி அந்நிய செலாவணி ஈட்டித் தரும் திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்கும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கும் வங்கிகள் தங்களின் சமூகப் பொறுப்பு நிதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என திருப்பூர் ரோட்டரி மற்றும் மக்கள் நல அறக்கட்டளைத் தலைவர் டாக்டர் முருகநாதன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இது குறித்து, டாக்டர் முருகநாதன் கூறியதாவது:
தமிழகத்தின் தொழில் நகரமான திருப்பூர், பின்னலாடை ஏற்றுமதி மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.50 ஆயிரம் கோடி அந்நியச் செலாவணி ஈட்டித் தருகிறது. இந்த வர்த்தகத்தை நம்பி நாட்டின் முன்னணி பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிகளின் கிளைகள் அனைத்தும் திருப்பூரில் செயல்பட்டு வருகின்றன.
திருப்பூரில் உள்ள தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் வர்த்தகம் மூலம் கோடிக்கணக்கில் லாபம் ஈட்டும் வங்கிகள், நகரின் அடிப்படை வளர்ச்சிக்கு என்ன பங்களிப்பைச் செய்கின்றன என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
பெருநிறுவனங்களின் சமூகப் பொறுப்புத் திட்டத்தின் (சி.எஸ்.ஆர்.) கீழ், வங்கிகள் தாங்கள் செயல்படும் பகுதிகளின் மேம்பாட்டுக்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும். ஆனால், திருப்பூரில் உள்ள வங்கிக் கிளைகளிடம் நிதி கோரும்போது, அனைத்து முடிவுகளும் தலைமை அலுவலகங்களில்தான் எடுக்கப்படுகின்றன எனத் தெரிவிக்கின்றனர்.
வங்கிகள் ஒன்றிணையலாமே!
திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் நிதி ஒதுக்கி உதவினாலும், வங்கிகளின் பங்களிப்பும் அவசியம். திருப்பூரில் செயல்படும் முன்னணி வங்கிகள் ஒவ்வொன்றும் தலா ரூ.2 கோடி சி.எஸ்.ஆர். நிதி ஒதுக்கினாலே ரூ.30 கோடி எளிதாகக் கிடைக்கும். அனைத்து வங்கிகளும் ஒன்றிணைந்தால், திருப்பூரின் மேம்பாட்டுக்காக ஆண்டுக்கு ரூ.100 கோடி வரை நிதி திரட்ட முடியும்.
இந்த நிதியை மருத்துவ உதவிகளுக்கு மட்டுமின்றி, திருப்பூரின் உயிர்நாடியாக விளங்கும் நொய்யல், நல்லாறு ஆகிய ஆறுகளைத் துார்வாரிச் சுத்தப்படுத்துதல், நஞ்சராயன் குளம் பறவைகள் சரணாலயத்தை மேம்படுத்துதல், புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் உள்ளிட்ட நவீன மருத்துவக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல், அரசுப் பள்ளிகளின் கல்வித் தரத்தை உயர்த்துதல், திருப்பூரைப் பசுமை நகரமாக மாற்றுதல் போன்ற பணிகளுக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஒரு நகரம் தொழில் வளர்ச்சியில் மட்டும் சிறந்து விளங்கினால் போதாது. அங்கு வாழும் மக்களின் ஆரோக்கியமும் முக்கியம். சுற்றுப்புறம் துாய்மையாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருந்தால்தான் மக்களின் நலனைப் பாதுகாக்க முடியும்.
ஏற்றுமதியாளர்களும் பொதுமக்களும் தங்களின் உழைப்பால் வங்கிகளை வளர்க்கின்றனர். அதற்குப் பதிலாக, வங்கிகள் திருப்பூரை ஒரு முன்மாதிரிப் பசுமை நகரமாக மாற்ற தங்களின் சி.எஸ்.ஆர். நிதியை வழங்க வேண்டும்.