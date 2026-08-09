15 ஆண்டுகளாக கரையிலேயே நங்கூரமிட்ட கனவு: திருமூர்த்தி அணையில் மீண்டும் படகு சவாரி வருமா?
15 ஆண்டுகளாக கரையிலேயே நங்கூரமிட்ட கனவு: திருமூர்த்தி அணையில் மீண்டும் படகு சவாரி வருமா?
UPDATED : ஆக 09, 2026 04:25 AM
ADDED : ஆக 08, 2026 10:02 PM
அமைதியாக விரிந்து கிடக்கும் நீர்... பின்னணியில் கம்பீரமாக நிற்கும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை... ஜில்லென்ற காற்று... உடுமலை அருகேயுள்ள திருமூர்த்தி அணைக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மனதில் தவிர்க்க முடியாமல் ஒரு கேள்வி எழும்.
இவ்வளவு பெரிய அணையில் படகுச் சவாரி இல்லையா?
அந்தக் கேள்விக்கான பதில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மாறவில்லை. ஒருகாலத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகளை உற்சாகப்படுத்திய படகுச் சவாரி, இன்றும் கரையிலேயே நங்கூரமிட்ட கனவாகவே கிடக்கிறது.
ஆனால், அந்தக் காத்திருப்புக்கு முடிவு வருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மீண்டும் எழுந்துள்ளது. வரும் 14-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள திருப்பூர் மாவட்ட சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் குழுவின் முதல் ஆய்வுக் கூட்டத்தில், திருமூர்த்தி அணையில் படகுச் சவாரியை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
ஒரு கருத்து வேறுபாடு..15 ஆண்டு காத்திருப்பு
கடந்த காலங்களில் தளி பேரூராட்சியும், மலைவாழ் மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவினரும் இணைந்து படகுச் சவாரியை நடத்தினர். படகுகள் பழுதடைந்தபோது, பராமரிப்புச் செலவை யார் ஏற்க வேண்டும் என்ற கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. அதன்பிறகு சேவை நிறுத்தப்பட்டது. அதன்பின் படகுகளும் மீண்டும் நீரில் இறங்கவில்லை.
இதையடுத்து, திட்டத்தை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் செயல்படுத்த முன்வந்தது. அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி, படகுச் சவாரியை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டனர்.
முடிச்சாக நிற்கும்வருவாய் பங்கீடு
ஆனால், பிரச்னை அங்கேயே முடிந்துவிடவில்லை.
சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக விதிகளின்படி, உள்ளூர் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க முடியும். ஆனால் சுற்றுலா வருவாயைப் பகிர முடியாது. மலைவாழ் மக்களோ, பழையபடி வருவாய் பங்கீடு வழங்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளனர். இந்தக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அரசிடமும் அவர்கள் மனு அளித்துள்ளனர்.
உள்ளூர் மக்களின் ஒப்புதலின்றி திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், பின்னர் சட்டச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு திட்டம் மீண்டும் முடங்கும் அபாயம் இருப்பதால், இந்த விவகாரத்தில் சுற்றுலாத்துறை அவசரம் காட்டாமல் கவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
ஆக.14 கூட்டத்தில் முடிவு?
இதுதொடர்பாக நடைபெறவுள்ள மாவட்ட சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் குழுக் கூட்டத்தில் முக்கிய ஆலோசனை நடைபெற உள்ளது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், சுற்றுலாத் திட்டம் வெற்றி பெற வேண்டுமெனில், உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரமும், அரசின் விதிமுறைகளும் இணைந்து செல்ல வேண்டும். அதற்கான தீர்வை எட்டும் முயற்சியே தற்போது நடைபெற்று வருகிறது, என்றனர்.
15 ஆண்டுகளாக கரையில் காத்திருக்கும் திருமூர்த்தி அணை படகு இல்லம் மீண்டும் உயிர் பெறுமா? இல்லை, இன்னும் காத்திருக்க வேண்டுமா? அந்தக் கேள்விக்கான முதல் பதிலை, ஆக. 14-ம் தேதி நடைபெறும் கூட்டம் சொல்லக்கூடும்.