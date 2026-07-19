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﻿ தொலைதுார நகரங்களுக்கு விரைவு பஸ் இயக்கப்படுமா?

﻿ தொலைதுார நகரங்களுக்கு விரைவு பஸ் இயக்கப்படுமா?

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:21 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:21 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூரில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் வசித்து வரும் நிலையில், மயிலாடுதுறை, சிதம்பரம், நாகை, வேளாங்கன்னி உள்ளிட்ட தொலைதுார பகுதிகளுக்கு நேரடி விரைவு பஸ் சேவையை தமிழக அரசு துவக்க வேண்டும் என்று பயணிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

திருப்பூரில் இருந்து சென்னை, நாகர்கோவில், மார்த்தாண்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு விரைவு போக்குவரத்துக் கழக பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் திருச்சி, தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, சிதம்பரம், நாகை, வேளாங்கண்ணி வழித்தடங்களில் நேரடி விரைவு பஸ் இல்லாததால், பயணிகள் கோவையில் இருந்து வரும் பஸ்களை பிடிக்க பல்லடம் அல்லது காங்கயத்துக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.

பயணிகள் சிலர் கூறுகையில், 'மாவட்டத் தலை நகரான திருப்பூரில் இருந்து இந்த வழித்தடங்களுக்கு விரைவு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டால் முன்பதிவு செய்து சிரமமின்றி பயணிக்க முடியும். டெல்டா மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வார, மாத விடுமுறைகளில் சொந்த ஊர் செல்ல வசதியாக இருக்கும்,' என்றனர்.

அரசு பஸ் டிரைவர்கள் கூறுகையில், 'டெல்டா மாவட்ட வழித்தடங்களில் ஆம்னி பஸ்கள் அதிகளவில் இயக்கப்பட்டு பயணிகளை ஈர்த்து வருகின்றன. எனவே பயணிகள் வருகையை ஆய்வு செய்து, சோதனை அடிப்படையிலாவது திருப்பூரில் இருந்து விரைவு பஸ்களை இயக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்று தெரிவித்தனர்.

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