﻿ உங்களைத் தேர்வு செய்வாரா கலாம்?

ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:23 AM
தோல்வியைச் சந்தித்திருக்கிறீர்களா?
தோல்வியை மறைக்காதவர்கள்மீதே கலாமுக்கு அதிக நம்பிக்கை. ஏனெனில், தோல்விதான் அடுத்த வெற்றிக்கான பயிற்சி.
கடைசியாக எப்போது புதிதாகக் கற்றுக்கொண்டீர்கள்?
பட்டம் முடிந்தாலும் கற்றல் முடியாது. வாழ்நாள் முழுவதும் மாணவனாக இருப்பதே வளர்ச்சி.
குழுவோடு சேர்ந்து உழைக்கத் தெரியுமா?
ராக்கெட்டை ஒரே மனிதர் உருவாக்க முடியாது. பெரிய சாதனைகள் எப்போதும் குழுவின் வெற்றிதான்.
உங்கள் வெற்றி உங்களுக்காக மட்டுமா?
தனிப்பட்ட வளர்ச்சி முக்கியம். ஆனால், உங்கள் திறமையால் சமூகத்திற்கு என்ன பயன் என்பதையும் சிந்திக்க வேண்டும்.
நேரத்தை எப்படிச் செலவிடுகிறீர்கள்?
ஒரு நாளில் சில நிமிடங்களாவது உங்கள் கனவுக்காக ஒதுக்குகிறீர்களா என்பதே முக்கியம்.
உங்களுக்குள் இன்னும் வியப்பு இருக்கிறதா?
கேள்வி கேட்கும் மனமும், புதிதை அறியும் ஆர்வமும் இருந்தால்தான் வளர்ச்சி தொடரும்.
''பிறரின் வெற்றியைப் பார்த்து பொறாமைப்படுகிறீர்களா... அல்லது கற்றுக்கொள்கிறீர்களா?
ஒப்பீடு மனிதனை சோர்வடையச் செய்கிறது. கற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை உயர்த்துகிறது.
உண்மையைச் சொல்லும் தைரியம் இருக்கிறதா?
அறிவைவிட நேர்மையே ஒரு தலைவரின் பெரிய பலம்.
உங்கள் கனவு எவ்வளவு பெரியது?
சிறிய இலக்குகள் வெற்றியைத் தரலாம். பெரிய கனவுகள் வரலாற்றை உருவாக்கும்.
உங்களை நம்பலாமா?
சான்றிதழ்கள் திறமையை நிரூபிக்கும். நம்பகத்தன்மையை நிரூபிப்பது உங்கள் குணம்தான்.
இவை கற்பனைக் கேள்விகளாக இருக்கலாம். ஆனால், அவற்றின் பதில்கள் அனைத்தும் கலாமின் வாழ்க்கையிலிருந்து வந்தவை.
ஒரு வேலைக்கான நேர்காணலில் தேர்ச்சி பெறுவது ஒரு வெற்றி. ஆனால், இந்தக் கேள்விகளுக்குத் தகுதியான மனிதராக வாழ்வதே உண்மையான வெற்றி.