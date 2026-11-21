மாநகராட்சி மூங்கில் பூங்கா குத்தகை ரத்து வாடிய மூங்கில் வனத்துக்கு மீண்டும் வசந்தம் வருமா? ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி
மாநகராட்சி மூங்கில் பூங்கா குத்தகை ரத்து வாடிய மூங்கில் வனத்துக்கு மீண்டும் வசந்தம் வருமா? ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி
UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:05 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான மூங்கில் பூங்கா உரிய பராமரிப்பின்றி இருந்தது குறித்து ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, பூங்காவின் குத்தகை உரிமத்தை மாநகராட்சி கமிஷனர் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான மூங்கில் பூங்கா இடுவாய் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இங்கு அரிய வகை மூங்கில் மரங்கள், பட்டாம்பூச்சி பூங்கா, அறிவியல் அரங்கம் உள்ளிட்டவை உள்ளன. இவற்றைப் பராமரிப்பதற்கும், கட்டணம் வசூலிப்பதற்கும் குத்தகை ஏலம் விடப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், பூங்கா உரிய பராமரிப்பின்றி இருந்ததால் மூங்கில் மரங்கள் மற்றும் செடிகள் வாடி கருகி வந்தன. இதுகுறித்து ‘தினமலர்’ நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. இதனால், மாநகராட்சி கமிஷனர் அமித், நேரில் ஆய்வு செய்து, குத்தகைதாரருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பினார். அதற்கு அளிக்கப்பட்ட விளக்கத்தைத் தொடர்ந்து, குத்தகை உரிமத்தை ரத்து செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக பூங்கா வளாகத்தில் ஒட்டப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் பூங்காவில் சிலர் மது அருந்த அனுமதிக்கப்பட்டது, மாநகராட்சிக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தியதாக,’ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாநகராட்சியின் அனுமதியின்றி பாதுகாப்பற்ற முறையில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட்டு, அவற்றுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதும், உரிய நீர்ப்பாசன வசதிகள் செய்யப்படாததால் பூங்காவில் இருந்த அரிய வகை மூங்கில் மரங்கள் மற்றும் செடிகள் வாடிப் பாதிக்கப்பட்டதாகவும், ஏல நிபந்தனைகளை மீறியதால் குத்தகை உரிமம் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, பூங்காவை மாநகராட்சி உடனடியாகத் தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துப் பராமரிக்கவும், மாநகராட்சி பணியாளர்களை நியமித்து நுழைவுக் கட்டணம் மற்றும் இதர கட்டணங்களை வசூலிக்கவும் உதவி கமிஷனருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பசுமை தழைக்க...
பசுமை ஆர்வலர்கள் சிலர் கூறுகையில், ‘தற்போது தான் மூங்கில் பூங்காவுக்கு விமோசனம் கிடைத்துள்ளது. இனியாவது, பூங்காவை முறையாக பராமரிக்கும் அமைப்புக்கு குத்தகை வழங்க வேண்டும். அதேபோல், பூங்கா மீண்டும் பசுமைக்கு திரும்புவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனே எடுக்க வேண்டும். அப்போது தான், மூங்கில் பூங்கா, பழைய பசுமை பொலிவுடன் திகழும்,’ என்றனர்.