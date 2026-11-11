குட்டையில் கழிவுகளின் சங்கமம் துார்வாரப்படுமா ஒன்பதாம் பள்ளம்
குட்டையில் கழிவுகளின் சங்கமம் துார்வாரப்படுமா ஒன்பதாம் பள்ளம்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
பல்லடம்: பல்லடத்தில், பல ஆண்டுகளாக தூர்வாரப்படாமல் உள்ள நீர் ஆதாரக் குட்டை, தூய்மையை இழந்து அவல நிலையில் உள்ளது.
பல்லடம் வட்டாரத்தில், விவசாயம் கால்நடை வளர்ப்பு தொழில் பரவலாக நடந்து வருகிறது. ஆண்டுக்கு சராசரியாக, 500 மி.மீ., மழை பதிவான போதும், பி.ஏ.பி., பாசன திட்டம், தண்ணீர் பற்றாக்குறையை ஈடு செய்கிறது. வட்டாரத்தில், 80க்கும் மேற்பட்ட குளம், குட்டைகள் உள்ளிட்ட நீர் ஆதாரங்கள் உள்ளன. இவற்றில், மழை நீரை சேகரித்து வைப்பது தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்க அவசியமானதாக உள்ளது. பல்லடம் வழியாக செல்லும் நீரோடைகளுடன் எண்ணற்ற குளம் குட்டைகள் இணைகின்றன.
இவ்வாறு, கோவை மாவட்ட பகுதிகள் வழியாக வரும் நீரோடை, புளியம்பட்டி, அணுப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்கள் வழியாக பல்லடம் நகர பகுதியை கடந்து சென்று, நொய்யலுடன் இணைகிறது. பல்லடம் வட்டார கிராமங்கள் வழியாக வரும் மழைநீர் ஓடை, நகராட்சி பகுதியை கடக்கும்போது கழிவுநீர் ஓடையாக மாறிவிடுகிறது. அந்த அளவுக்கு, நகராட்சியின் கழிவுகளால் ஓடை கடுமையாக மாசுபடுகிறது.
அவ்வகையில், ஓடை வழியாகச் செல்லும் கழிவுநீர் அனைத்தும், பச்சாபாளையத்தை அடுத்துள்ள ஒன்பதாம் பள்ளம் குட்டையில் கலக்கிறது. சுற்றுவட்டார பகுதிக்கு நீர் ஆதாரமாக உள்ள ஒன்பதாம் பள்ளம் குட்டை, கழிவுநீர் குட்டையாகவே உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக தூர்வாரப்படாத இக்குட்டையில், நகராட்சியின் கழிவுநீர் உட்பட, பிளாஸ்டிக் குப்பைகள், கண்ணாடி பாட்டில்கள், கோழி இறைச்சி மீன் கழிவுகள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் சங்கமமாகி, குட்டைக்குள் படிந்துள்ளன.
இக்குட்டையை துார்வாரினால், பல நுாறு டன் கழிவுகள் வெளியேற்றப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இவ்வாறு தூர்வாரப்படும் பட்சத்தில், ஏறத்தாழ, 10 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு நிலத்தடி நீர் செறிட்டப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, துாய்மையை இழந்து மாசடைந்து கிடக்கும் குட்டையை துார்வார நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், நகராட்சியின் கழிவுகள் குப்பைகள் இதில் நேரடியாக கலப்பதை தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.