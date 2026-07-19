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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ செட்டிபாளையம் வழியாக கோவைக்கு பஸ்: புதிய ஆட்சியில் கோரிக்கை நிறைவேறுமா?

செட்டிபாளையம் வழியாக கோவைக்கு பஸ்: புதிய ஆட்சியில் கோரிக்கை நிறைவேறுமா?

செட்டிபாளையம் வழியாக கோவைக்கு பஸ்: புதிய ஆட்சியில் கோரிக்கை நிறைவேறுமா?

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:34 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:34 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM

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பல்லடம்: பல்லடம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து தொழில், வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்காக ஆயிரக்கணக்கானோர் தினமும் கோவைக்கு சென்று வருகின்றனர். தற்போது பல்லடத்தில் இருந்து கோவை செல்லும் முக்கிய வழித்தடமாக சூலுார்-சிங்காநல்லுார் வழியாக காந்திபுரம் செல்லும் பாதை பயன்பாட்டில் உள்ளது.

மற்றொரு முக்கிய வழித்தடமான பல்லடம்-செட்டிபாளையம் சாலை, பணிக்கம்பட்டி, கே.அய்யம்பாளையம், கரடிவாவி, செலக்கரச்சல், பாப்பம்பட்டி, கள்ளப்பாளையம், செட்டிபாளையம், போத்தனுார் வழியாக கோவை உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்டை இணைக்கிறது. இந்த சாலையை ஒட்டியுள்ள பல கிராமங்களில் ஏராளமான மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

கோவை காந்திபுரம் பகுதியைப் போலவே, உக்கடம் மற்றும் பொள்ளாச்சி சாலைப் பகுதிகளிலும் ஏராளமான கல்வி நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஆனால், பல்லடம் அருகே உள்ள பணிக்கம்பட்டி, அய்யம்பாளையம், கரடிவாவி உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் கோவை செல்ல முதலில் பல்லடம் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து, அங்கிருந்து மீண்டும் வேறு பஸ்சில் பயணிக்க வேண்டிய நிலை நீடித்து வருகிறது.

இதனால் கூடுதல் பயணச் செலவு, நேர விரயம் மற்றும் மன உளைச்சல் ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, பல்லடம்-செட்டிபாளையம் சாலை வழியாக நேரடி அரசு பஸ்களை இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், பா.ஜ. தேசிய மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் இந்த கோரிக்கையை இரண்டு முறை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார். இருப்பினும், இதுவரை அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.

தற்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பல்லடம்-செட்டிபாளையம் வழியாக கோவை உக்கடம் மற்றும் காந்திபுரத்துக்கு நேரடி அரசு பஸ்களை இயக்கி, சுற்றுவட்டார கிராம மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

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