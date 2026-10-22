தாராபுரம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் பலன் தருமா? விவசாய அமைப்பினர் யோசனை
தாராபுரம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் பலன் தருமா? விவசாய அமைப்பினர் யோசனை
UPDATED : அக் 22, 2026 12:10 AM
ADDED : அக் 22, 2026 12:06 AM
திருப்பூர்: ‘‘திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம், மூலனுார், குண்டடம் ஒன்றியங்கள் மற்றும் நகராட்சிப் பகுதி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில், காவிரியை ஆதாரமாகக் கொண்டு, 1,439 கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்’’ என முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
இந்த அறிவிப்பு, அப்பகுதி மக்களிடையே வரவேற்பு பெற்றுள்ளது. அதே நேரம், இத்திட்டம் குறித்து விவசாய அமைப்பினர் சில யோசனைகளையும் அரசின் கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்றுள்ளனர்.
பொறுத்திருந்தேபார்க்க வேண்டும்
தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட தலைவர் பழனிசாமி:
தாராபுரத்திற்கு காவிரி நீரை ஆதாரமாகக் கொண்டு ஏற்கனவே குடிநீர் திட்டம் உள்ளது. அலங்கியம் மற்றும் தாராபுரம் பகுதிகளில் பெரிய நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு காவிரி நீர் வினியோகிக்கும் கட்டமைப்பு இருந்தும், அது முறையாகச் செயல்பாட்டில் இல்லை. முதல்வர் தற்போது அறிவித்துள்ள புதி ய திட்டத்தின் செயல்பாட்டை பொறுத்தே இதன் உண்மையான பயன் என்ன என்பது தெரியவரும்.
திட்டத்தை புதுப்பிக்கணும்
தமிழக கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்க தலைவர் காளிமுத்து:
காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் ஏற்கனவே அ.தி.மு.க., ஆட்சியின் போது, தாராபுரம் தாலுகா முழுமைக்கும் கொண்டு வரப்பட்டு செயல்பாட்டில் உள்ளது.
ஆனால், பராமரிப்புக் குறைபாடு, சீரற்ற நீர் வினியோகம் காரணமாக, கூட்டு குடிநீர் திட்டம் முழுமையாக நடைமுறையில் இல்லை. ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள திட்டங்களைச் சீரமைக்க வேண்டும்.
நீர் சேமிப்பு அவசியம்
தமிழகம் தன்னிறைவு விழிப்புணர்வு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் பிரபு:
காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் ஏற்கனவே அமலில் இருந்தாலும், அமராவதி, நொய்யல், பவானி ஆகிய ஆறுகள் காவிரியில் இணைவதன் மூலமே தண்ணீர் கிடைக்கிறது.
நீராறு மற்றும் மேல்நீராறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார். நீலகிரி மாவட்டம், பாண்டியாற்றிலிருந்து வெளியேறும் பெருமளவு நீர் கேரளாவிற்குச் சென்று கடலில் வீணாகிறது.
தீவிரமடைந்துள்ள வடகிழக்குப் பருவமழையை பயன்படுத்தி, பாண்டியாற்று நீரை, பவானி ஆற்றுக்குத் திருப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.