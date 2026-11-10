ரயில் பயணியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுமா? திருச்செந்துார், சென்னைக்கு செல்ல சிரமம்
ரயில் பயணியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுமா? திருச்செந்துார், சென்னைக்கு செல்ல சிரமம்
ADDED : நவ 10, 2026 05:49 PM
உடுமலை: சென்னைக்கு கூடுதல் ரயில், திருச்செந்துார் ரயிலில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைத்தல் உள்ளிட்ட பிரதான கோரிக்கைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளாததால், உடுமலை பகுதி மக்கள் பாதித்து வருகின்றனர். உடுமலை வழியாக கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க வலியுறுத்தி, ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு தொடர்ந்து மனு அனுப்பி காத்திருக்கின்றனர்.
பாலக்காடு–திண்டுக்கல் அகல ரயில்பாதையில், உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைந்துள்ளது. மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தின் கீழ் பராமரிக்கப்படும் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியாக ரயில்பாதை மேம்பாடு, மின்மயமாக்கலுக்குப்பிறகு, கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.
தற்போது இவ்வழித்தடத்தில், பாலக்காடு–திருச்செந்துார் தினசரி நேரடி விரைவு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. முன்பதிவு இல்லாத இந்த ரயிலில், பயணியர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்க வேண்டும் என நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
சிறப்பு ரயில் இயக்கணும்
இந்த ரயிலில் இடம் பிடிக்க பயணியர் போட்டி போடுகின்றனர். இடம் இல்லாமல், 7 மணி நேரம், முதியவர்கள் குழந்தைகள் சிரமப்பட்டு பயணிக்கின்றனர்.
தற்போது கந்த சஷ்டி விழா துவங்கியுள்ளதால், பாலக்காட்டில் இருந்து பழநி வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். திருச்செந்துாருக்கும் அதிகளவு பக்தர்கள் செல்வது வழக்கம்.
இத்தருணத்தில், திருச்செந்துார் ரயிலில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்காவிட்டால், ஆயிரக்கணக்கான பயணியர்கள் பாதிப்பார்கள். இது குறித்து உடுமலை பகுதி மக்கள் ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பே கோரிக்கை மனு அனுப்பினர்.
ஆனால், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தைப்பூசம் மற்றும் சூரசம்ஹார திருவிழாக்களின் போது, பழநி மற்றும் திருச்செந்துாருக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் கண்டுகொள்ளப்படவில்லை.
பழநி, மதுரை, திருச்செந்துார் என ஆன்மிக தலங்களை இணைக்கும் வகையில், திருவிழா காலங்களில் உடுமலை வழியாக சிறப்பு ரயில்களை இயக்க எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
பொதுப்பெட்டிகள் அதிகரிக்கணும்
உடுமலையில் இருந்து சென்னைக்கு, வார விடுமுறை நாட்களில் பயணிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. பாலக்காடு–சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் மட்டுமே உடுமலை வழியாக சென்னைக்கு இயக்கப்படுகிறது.
இந்த ரயிலில், முன்பதிவு இல்லாத பொதுப்பெட்டிகள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். அல்லது சென்னைக்கு கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சென்னைக்கு செல்ல முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகளில் பயணிக்க பயணியர் முண்டியடித்து ஏறுகின்றனர்.
உடுமலை பகுதி பயணியர் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வரும் கூடுதல் ரயில் சேவைகளை ரயில்வே நிர்வாகத்தினர் ஏற்படுத்தினால், வருவாய் அதிகரிக்கும்; பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் பயன்பெறுவார்கள்.
இது குறித்து உடுமலை பகுதி மக்கள் சார்பில், ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு தொடர்ச்சியாக மனுவும் அனுப்பி வருகின்றனர்.