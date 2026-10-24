விவசாயிகள் அடையாள எண் முழுமைபெறுமா திட்டம்?

UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
திருப்பூர்: விவசாய நிலங்களின் பரப்பை துல்லியமாக அறிந்து உர வினியோகத்தை சீரமைக்கவும், உர இறக்குமதி செலவை கட்டுப்படுத்தவும் மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கும் பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த எண் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே எதிர்காலத்தில் பயிர்க்கடன், உரம், மானியம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 10.32 லட்சம் விவசாயிகளை பதிவு செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலையில் இலக்கை தாண்டி 10.36 லட்சம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர். ஆனால் நிலங்களின் அடிப்படையில் 13.02 லட்சம் உட்பிரிவுகள் செய்ய வேண்டிய நிலையில் இதுவரை 3.52 லட்சம் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது, 9.50 லட்சம் நிலுவையில் உள்ளது.
கூட்டுப்பட்டாவில் உள்ள நிலங்களை யார் பெயரில் பதிவு செய்வது என்ற குழப்பம், சிலர் நிலங்களை வீட்டுமனைகளாக மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளது, வெளியூரில் வசிக்கும் தொழிலதிபர்கள் மானியத்தில் ஆர்வம் காட்டாதது போன்றவை தாமதத்திற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது.
இதை சரிசெய்ய மாவட்டத்தின் 350 வருவாய் கிராமங்களிலும் இன்றும் நாளையும் சிறப்பு முகாம்கள் நடக்க உள்ளன. வருவாய்த்துறை ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே திட்டத்தை முழுமைப்படுத்த முடியும் என வேளாண்துறையினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.