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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பி.ஏ.பி.,க்கு நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு இனியாவது கிடைக்குமா இழப்பீட்டு தொகை

பி.ஏ.பி.,க்கு நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு இனியாவது கிடைக்குமா இழப்பீட்டு தொகை

பி.ஏ.பி.,க்கு நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு இனியாவது கிடைக்குமா இழப்பீட்டு தொகை

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 10:37 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 10:37 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM

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திருப்பூர்: பி.ஏ.பி. வாய்க்காலுக்காக நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு தொகை வழங்கி, 44 ஆண்டு கால பிரச்னைக்கு தீர்வு காணவேண்டும் என்கிற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில், இதுகுறித்து, மங்கலம் கிராம நீரினை பயன்படுத்தும் பாசன விவசாயிகள் நல சங்க தலைவர் பொன்னுசாமி அளித்த மனு:

பரம்பிகுளம்- ஆழியாறு (பி.ஏ.பி.,) பாசன திட்டத்தில், பல்லடம் விரிவாக்க பகுதியில் உள்ள, பல்லடம் வேலம்பாளையம், சாமளாபுரம், பூமலுார், பள்ள பாளையம், ஆண்டிபாளையம், இடுவாய், மங்கலம் உள்பட பல்வேறு கிராமங்களில், விவசாய நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது.

அந்த நிலத்தில், பொதுப்பணித்துறையால் வாய்க்கால் வெட்டப்பட்டு, பாசன பயன்பாட்டில் இருந்துவருகிறது. பி.ஏ.பி., க்காக நிலம் வழங்கிய விவசாயிகள் பலருக்கு எவ்வித இழப்பீடும் வழங்கப்படவில்லை. இழப்பீடு கேட்டு, கடந்த 44 ஆண்டுகளாக அரசு அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டு வருகின்றனர். ஆனாலும், அதிகாரிகள், இழப்பீடு வழங்காமல், இழுத்தடித்துவருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் புதிதாக அமைத்துள்ள, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்க்கவேண்டும். பி.ஏ.பி.,க்காக நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு, இன்றைய மதிப்பீடு அடிப்படையில் விலை நிர்ணயித்து, இழப்பீட்டு தொகை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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