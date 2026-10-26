அமராவதி பழைய ஆயக்கட்டில் பசுமை திரும்புமா? சம்பா பருவத்துக்கு நீர் திறக்க எதிர்பார்ப்பு
அமராவதி பழைய ஆயக்கட்டில் பசுமை திரும்புமா? சம்பா பருவத்துக்கு நீர் திறக்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 04:35 AM
ADDED : அக் 09, 2026 05:14 PM
உடுமலை: அமராவதி பழைய ஆயக்கட்டு பகுதிகளில், குறுவை நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படவில்லை; இரண்டாம் போகம், சம்பா பருவ நெல் சாகுபடிக்காவது அணையிலிருந்து நீர் திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
உடுமலை அமராவதி அணை வாயிலாக, திருப்பூர், கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 54 ஆயிரத்து, 637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு ஜூன் முதல் வாரம்; புதிய ஆயக்கட்டுக்கு, ஆக., மாதமும் ஆண்டுதோறும் பாசன நீர் திறக்கப்படும்.
நடப்பாண்டு, பருவமழை பெய்யாமல், அணைக்கு நீர் வரத்து இல்லை. ஆறு மற்றும் பிரதான கால்வாயில், குடிநீர் மற்றும் உயிர்த்தண்ணீர் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.
உத்தரவால் பயனில்லை
பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்தில், ராமகுளம், கல்லாபுரம், குமரலிங்கம், சர்க்கார் கண்ணாடிபுத்தூர், சோழமாதேவி, கணியூர், கடத்துார் மற்றும் காரத்தொழுவு ஆகிய வாய்க்கால்களில், 7,520 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகிறது.
அப்பகுதியில், குறுவை பருவ நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ள, ஜூலை, 21 முதல், வரும் டிச., 3ம் தேதி வரை, 135 நாட்களில், 80 நாட்கள் தண்ணீர் திறப்பு, 55 நாட்கள் தண்ணீர் அடைப்பு என்ற அடிப்படையில், வினாடிக்கு 300 கனஅடி வீதம், 2073.60 மில்லியன் கனஅடிக்கு மிகாமல் அமராவதி அணையிலிருந்து, ஆற்று மதகு வழியாக நீர் திறக்க அரசு உத்தரவிட்டது.
அணையில் நீர் இருப்பு இல்லாததால், 9 நாட்கள் மட்டும் வழங்கப்பட்டு, நீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது.
நெல் உற்பத்தி பாதிப்பு
பாசன நீர் வழங்காததால், பழைய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களில், குறுவை நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளவில்லை; வயல்கள் தரிசாகியுள்ளன. நெல் சாகுபடி செய்திருந்தால் ஏக்கருக்கு, 70 கிலோ கொண்ட, 50 மூட்டை நெல் மகசூல் கிடைத்திருக்கும். ஏக்கருக்கு, 3.5 டன் வரை உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கும்.
நடப்பாண்டு அமராவதி ராஜவாய்க்கால் பாசன நிலங்களில், குறுவை நெல் சாகுபடி கைவிடப்பட்டதால், ஏறத்தாழ, 26 ஆயிரத்து, 320 டன் நெல் உற்பத்தி பாதித்துள்ளது.
விவசாயிகள் வாழ்வாதாரமும், தொழிலாளர்களின் வேலை வாய்ப்பும் பாதித்துள்ளது. வழக்கமாக, அக்., இரண்டாவது வாரத்தில், இரண்டாம் பருவமான சம்பா பருவத்திற்கு, நாற்றங்கால் தயார் செய்து, நவ., மாதத்தில் நடவு செய்யப்படும்.
நடப்பாண்டு, குறுவை சாகுபடி பாதித்த நிலையில், சம்பா பருவத்திற்காவது, அணையிலிருந்து நீர் திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
போதிய நீர் இருப்பு இல்லை
அமராவதி செயற்பொறியாளர் சுப்ரமணியம் கூறுகையில்,'' அணையில் தற்போது போதிய அளவு நீர் இருப்பு இல்லை; வரும் வாரங்களில் பருவ மழை தீவிரமடையும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. நீர் வரத்து அதிகரித்தால், பாசனத்திற்கு நீர் வழங்கப்படும்,' என்றார்.
அணை நிலவரம்
அமராவதி அணையில் நேற்று காலை நிலவரப்படி, மொத்தமுள்ள, 90 அடியில், 33.56 அடி நீர்மட்டமும், மொத்த கொள்ளளவான, 4,047 மில்லியன் கனஅடியில், 508.75 மில்லியன் கனஅடி நீர் இருப்பு இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 46 கனஅடி நீர் வரத்து இருந்தது.