வலசைப் பறவைகளுக்கு வழிவிடுமா நஞ்சராயன் குளம்?

UPDATED : நவ 14, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:00 PM
வெளிநாட்டுப் பறவைகளின் வலசைக் காலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், திருப்பூர் நஞ்சராயன் பறவைகள் சரணாலயத்தில் நீர்மட்டம் அதிகரித்திருப்பது சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பருவமழை காரணமாக, கடந்த இரு வாரங்களாக நஞ்சராயன் குளத்துக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், குளத்தின் நடுவே அமைந்துள்ள மண்திட்டுகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. வழக்கமாக இந்த மண்திட்டுகளில் பறவைகள் இளைப்பாறுவதுடன், இரைதேடியும் வருகின்றன. தற்போது அவை நீரில் மூழ்கியிருப்பதால், பறவைகள் தங்குவதற்கும் இரைதேடுவதற்கும் போதிய இடமின்றி அவற்றின் வரத்து குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் கடந்து வரும் வெளிநாட்டு வலசைப் பறவைகளின் வருகை விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. அவற்றுக்கு இளைப்பாறவும், இரைதேடவும் மண்திட்டுகள் மிகவும் அவசியம். எனவே, குளத்தில் உள்ள உபரிநீரை வெளியேற்றி, மண்திட்டுகள் மூழ்காத வகையில் நீர்மட்டத்தைச் சீராகப் பராமரிக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். அப்போதுதான், வழக்கம்போல் நஞ்சராயன் குளத்தில் பறவைகளின் வருகையைக் காண முடியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.