குடியிருப்பு பகுதி வகை மாற்றப்படுமா?

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:26 PM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM
அனுப்பர்பாளையம்:திருப்பூர் மாநகராட்சி நெருப்பெரிச்சல் மந்தை புறம்போக்கில் 25 குடும்பங்களும், வாவிபாளையம் சந்தை புறம்போக்கில் 16 குடும்பங்களும் வசித்து வருகின்றன. இக்குடும்பத்தினருக்கு 2010-ம் ஆண்டு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை நிலம் நத்தமாக வகைமாற்றம் செய்யப்படாததால் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
குடியிருப்போர் கூறுகையில், ''40 ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் வசித்து வருவதாகவும், பட்டா வழங்குவதற்கு முன்பே நிலத்தை நத்தமாக மாற்றியிருக்க வேண்டும். வகைமாற்றம் இல்லாததால் வங்கிக் கடன் பெறவும், சொத்தை விற்பனை செய்யவும், வீடுகளை மேம்படுத்தவும் முடியாத நிலை உள்ளதாகவும், பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. வகைமாற்றம் செய்யப்படாததால் வழங்கப்பட்ட பட்டா ரத்து செய்யப்பட்டுவிடுமோ என்ற அச்சத்துடனே வாழ்ந்து வருகிறோம்; மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்றனர்.