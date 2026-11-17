வெறும் சடங்காகி போன 'நுாலக வார விழா' :மக்கள் திருவிழாவாக மாற்றுமா தமிழக அரசு?
வெறும் சடங்காகி போன 'நுாலக வார விழா' :மக்கள் திருவிழாவாக மாற்றுமா தமிழக அரசு?
UPDATED : நவ 16, 2026 10:59 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:47 PM
திருப்பூர்: நுாலகத் துறையில் புரையோடிக் கிடக்கும் லஞ்சம், ஊழல் முறைகேடுகளைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுத்து வரும் தமிழக அரசு, சுணக்கமடைந்துள்ள நுாலக வார விழாக்களுக்கு புத்துயிர் ஊட்ட வேண்டும் என, வாசகர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஆண்டுதோறும் நவ., 14 முதல் 20-ம் தேதி வரை 'தேசிய நுாலக வார விழா' கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுமக்களிடையே வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிப்பதையும், நுாலகங்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதுமே இதன் நோக்கம். ஒரு வாரம் நடைபெறும் விழாவில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் வாசிப்புத் திறனை வளர்க்கும் வகையில் கட்டுரை, பேச்சு, கவிதை, ஓவியம், வினாடி -வினா மற்றும் புத்தக மதிப்புரை போட்டிகள் நடத்தப்படும். ஆனால், முன்பிருந்த எழுச்சியும் மக்கள் பங்கேற்பும் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகவே வெகுவாகக் குறைந்து, வெறும் 'சடங்காக' மட்டுமே நுாலக வார விழா நடத்தப்படுகிறது.
நுாலக வாசகர் வட்ட நிர்வாகிகள் சிலர் கூறியதாவது:
ஸ்மார்ட்போன், சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் 'ஓடிடி' தளங்களின் ஆதிக்கத்தால், இளைய தலைமுறையினரிடையே புத்தகங்களை தேடிச் சென்று வாசிக்கும் பழக்கம் குறைந்துள்ளது. இதற்கேற்ப நுாலகங்களை நவீனப்படுத்த, விழாக்களை ஆக்கப்பூர்வமாக நடத்த, அரசின் சார்பில் போதிய நிதி ஒதுக்கப்படுவதில்லை. பல ஊர்ப்புற நூலகங்களில், மின்சாரம், கழிப்பறை மற்றும் போதிய இருக்கை வசதி இல்லாததால் பொதுமக்கள் வரத் தயங்குகின்றனர்.
மாநிலம் முழுதும் நிரந்தர நுாலக பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. ஒரு நுாலகரே இரண்டு அல்லது மூன்று நுாலகளை கூடுதல் பொறுப்பாக கவனிக்கும் சூழல் உள்ளது. வாசகர்களின் ரசனைக்கேற்ற நவீன இலக்கியங்கள், அறிவியல் நுால்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான புதிய பதிப்புகள் உடனுக்குடன் நுாலககங்களுக்கு வருவதில்லை. புத்தகக் கொள்முதலில் நிலவும் நிர்வாகச் சிக்கல்களே இதற்கு காரணம். முறையான விளம்பரம் இல்லாததால், சாமானிய மக்களைச் சென்றடையாமல், வாசகர் வட்ட உறுப்பினர்கள் சிலர் மட்டுமே கூடும் நிகழ்வாக, நுாலக வார விழா சுருங்கிவிட்டது.
நுாலக பயணம்
எனவே, நுாலகங்களை வெறும் புத்தகக் கிடங்குகளாக இல்லாமல், 'அறிவுசார் சமூக மையங்களாக' மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முறைகேடுகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வரும் அரசு, நுாலக வார விழாக்களைச் சிறப்பாக நடத்த அனைத்து நுாலகங்களுக்கும் பிரத்யேக நிதி ஒதுக்க வேண்டும். குக்கிராம நூலகக் கட்டடங்களைப் புதுப்பித்து, அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பி, ஒவ்வொரு நுாலகத்திற்கும் முழுநேர நுாலகர் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். விழா நடைபெறும் வாரத்தில், அருகிலுள்ள பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களைக் கல்விப் பயணமாக நுாலகத்திற்கு அழைத்து வந்து புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்தை கல்வித் துறையுடன் இணைந்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
போட்டித் தேர்வெழுதும் மாணவர்கள், குழந்தைகள், இல்லத்தரசிகளுக்கு தேவையான தரமான நுால்களை தாமதமின்றி வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். முதியவர்கள் மற்றும் கிராமப்புற மக்களுக்காக 'நடமாடும் நூலகங்களை' இயக்க வேண்டும். உள்ளூர் எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களை ஒருங்கிணைத்து, நுாலக வார விழாவை, மக்கள் திருவிழாவாக மாற்ற அரசு முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.